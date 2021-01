Apples Pressekonferenz – die wichtigsten Aussagen

Tim Cooks Eröffnungsansprache

Tim Cook zeigt sich begeistert, dass die innovative Arbeit der Apple-Mitarbeiter zu so einem starken Quartal führte

Der Umsatz war höher als je zuvor, jede einzelne geografische Region stellte Rekorde auf

Gleichzeitig dürfte man nicht vergessen, wie herausfordernd das letzte Jahr war

Statistik: Es gibt mehr als 1,6 Milliarden aktive Apple-Geräte

iPhone: 17 Prozent Zuwachs im Jahresvergleich, mehr als eine Milliarde aktive Geräte

Das iPad profitierte von höherer Nachfrage im Bildungswesen

Die Nachfrage nach den neuen M1-Macs war sehr hoch – genaue Zahlen gibt es aber nicht

Während des Weihnachtsgeschäfts sorgten die AirPods sowie die Apple Watch für viel Kundeninteresse – daher auch das hervorragende Abschneiden der Sparte

Der Dienste-Bereich stellte einmal mehr einen Rekord auf

Erstmals verfügbar war "Apple One", das Dienste-Bundle. Cook zeigt sich bezüglich des Interesses am neuen Angebot sehr zuversichtlich

Cook geht auf das Small Business Program ein (15% statt 30% Provision für App-Umsätze im App Store) – und das begeisterte Feedback der Entwicklergemeinde

Apple habe sich in vielfältiger Weise wohltätig engagiert, nicht nur durch millionenschwere Unterstützung von Bürgerrechts-Initiativen, sondern auch mit Spenden und medizinischer Hilfe

Lucca Maestris Zahlen und Daten

Maestri wiederholt noch einmal, dass Apple Rekordumsätze in allen Sparten und Regionen erzielte

Auch die anderen Kennzahlen kommen noch einmal zur Sprache – obwohl Cook erst vor 5 Minuten darüber referierte

Die Marge des Dienste-Sektors lag bei 65 Prozent, bei Hardware waren es 35 Prozent

98 Prozent der Käufer des iPhone 12 gaben an, mit dem Smartphone zufrieden zu sein – branchenweit führend

Wenig überraschend: Auch der App Store erzielte einen Umsatzrekord, genauso wie AppleCare, iCloud und Apple Music

Die Sparte "Wearables, Home and Accessories" hat die Größe eines "Fortune 120"-Unternehmens erreicht – wie Cook später erwähnt: Das Wachstumspotenzial sei weiterhin enorm

Meastri wiederholt: MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini mit M1-Chips erfreuten sich hoher Nachfrage

Apple verfügt über ein Vermögen von 196 Milliarden Dollar, gleichzeitig aber auch 112 Milliarden Dollar Schulden

Die Frage-und-Antwort-Runde

Die hohe Marge überraschte Apple selbst, führt Maestri aus – man hatte intern mit weniger gerechnet

Sollte der Dollar weiterhin schwach sein, bietet Apple dies große Chancen

Auf die Frage, wie Apple die Chancen neuer Produkte bewertet: Cook erklärt, man entwickle Lösungen, die man auch persönlich gerne einsetzen würde

Noch nie zuvor stiegen so viele Nutzer direkt auf eine neue iPhone-Generation um, antwortet Cook auf die Frage nach "Upgradern" und "Switchern"

Cook unterstreicht, dass ein derart gutes Ergebnis nicht möglich wäre, würde lediglich das iPhone Erfolge feiern

AppleCare und Werbung sind zwei Bereiche, in denen Apple aufgrund der Corona-Pandemie deutlich mehr investieren musste

Bei AppleCare war die Herausforderung, trotz geschlossener Stores den gleichen Support zu bieten. Mehr Kunden nahmen AppleCare in Anspruch, es wurde für Apple aber teurer

Der Mac-Marktanteil ist laut Cook momentan relativ niedrig. Allerdings machen die bisherigen Daten Mut, dass Apple auch in diesem Bereich noch wachsen kann. Viele Kunden warten auf kommende M1-Macs, denn die Umstellung habe gerade erst begonnen.

Zum Ausbau der 5G-Netzwerke: Apple beobachtet, dass Europa noch deutlich hinter China und den USA liegt

Zum Dienste-Sektor: Apple habe gerade erst begonnen...

Die Zahlen liegen auf dem Tisch, Apple verkündete ein spektakulär gutes Quartalsergebnis. Mit 111,4 Milliarden Dollar Umsatz übertraf Apple den Vorjahreszeitraum wesentlich – und auch sämtliche Prognosen. In der offiziellen Pressemitteilung schlüsselte das Unternehmen bereits zahlreiche Daten und Fakten auf, welche auf der Pressekonferenz dann ausführlicher diskutiert werden. Diese findet wie immer telefonisch statt und beginnt mit einer allgemeinen Ansprache. Anschließend können die zugeschalteten Marktexperten Fragen an CEO Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri richten. Wir fassen in dieser Meldung alle wichtigen Aussagen der Veranstaltung zusammen.Die Pressekonferenz ist vorbei – diesmal leider ohne konkrete Aussagen zu kommenden Produkten.