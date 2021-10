Apples Pressekonferenz: Die wichtigsten Aussagen zusammengefasst

Tim Cooks und Luca Maestris Zusammenfassung

Apple habe mitgeholfen, die Welt durch die schwierige Corona-Situation zu steuern

2021 vs. 2020: 32 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr

Nie lief ein Septemberquartal erfolgreicher, trotz großer Lieferschwierigkeiten

Die Chipkrise habe Apple rund sechs Milliarden Dollar Umsatz gekostet

Jedes geografische Segment stellte neue Rekordumsätze auf

Apple sei weiterhin sehr optimistisch, da es hohe Nachfrage nach den neuen Produkten gebe

Über alle Produktlinien hinweg sehe die Prognose sehr gut aus

Vor allem die enge Integration von Hardware und Software zahle sich immer mehr aus

Apple TV+ hat nach nur zwei Jahren viele Preise gewonnen – erst kürzlich 11 Emmys

Gerade Ted Lasso mit Optimismus und liebenswürdigen Charakteren steche hervor

Cook geht ausführlich auf zahlreichen Programme ein, um jungen Menschen Chancen zu eröffnen

In zahlreichen Ländern gibt es Programmier-Camps oder Apple-geförderte Bildungseinrichtungen

Apple arbeitet bereits weitgehend CO2-neutral, auch auf Zulieferer will man dies ausweiten

Plastik-/Kunststoff-Verpackungen sollen bis 2025 der Vergangenheit angehören

Maestri fügt hinzu, dass Apple schwerer als gedacht von Lieferverzögerungen betroffen war

Gleichzeitig gab es mehr Nachfrage als prognostiziert

Die unternehmensweite Marge lag bei 42,2 Prozent

Der Mac erzielte das beste Ergebnis der Produktgeschichte

Vor allem das M1-basierte MacBook Air schnitt besonders gut

Apples Dienste-Strategie gehe auf, ungebrochen hohe Wachstumsraten zeugen davon

Wenn sich die Covid-Auswirkungen nicht verschlechtern, werde es Wachstum in allen Sparten geben

Lediglich für das iPad rechnet Apple mit einem Abschwung im Vergleich zum Vorjahr

Aus der Frage-und-Antwort-Runde

Cook antwortet auf eine Frage, dass vor allem Chip-Knappheit und Covid-bedingte Produktionsausfälle seit mehr als einem Jahr zu Problemen führten

In diesem Jahr waren es allerdings eher der Mangel an Halbleitern

Die sehr hohe Nachfrage mache es schwer, darauf schnell zu reagieren

Der Markt bewege sich sehr in die Richtung, monatliche Zahlungen zu bevorzugen

Apple beobachte dies unter anderem beim iPhone

In Hinblick auf Zahlungsabwicklung im App Store heißt es, man biete Entwicklern viele Kunden – und Kunden sichere Bedingungen

Jetzt müsse man den Wettbewerbshütern noch besser erklären, warum man sich für die Wege entschieden habe

Sideloading will man weiterhin verhindern, der App-Review sei ein Schlüsselfaktor für Datenschutz und Sicherheit

Das Weihnachtsgeschäft dürfte erneut Rekordzahlen hervorbringen, zeigt sich Cook optimistisch

Maestri ergänzt, dass die Marge dennoch etwas schwächer wird. Macs und iPhones haben eine geringere Gewinnspanne als Dienste

Auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen in Form einer Pressemitteilung folgt wie immer eine Pressekonferenz zur telefonischen Teilnahme – auch vor Corona fand die Veranstaltung immer schon ohne Vor-Ort-Präsenz statt. Eröffnet wird die Runde stets mit einer kurzen Zusammenfassung von Tim Cook, in der er auf die wichtigsten Daten des abgelaufenen Quartals eingeht. Anschließend folgt Finanzchef Luca Maestri, der meist noch einmal fast dasselbe sagt, bevor es anschließend Gelegenheit für Fragen gibt. Wir fassen in dieser ständig aktualisierten Meldung zusammen, welche wichtigen Aussagen es auf der Quartalskonferenz gab.