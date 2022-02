Apples Kopfhörer-Dominanz: AirPods unangefochtener Marktführer – auch Beats weit vorne

"AirPods sind die populärsten Kopfhörer"



Bose, Samsung, JBL und Sony ebenfalls vertreten

Als Apple die ersten AirPods anno 2016 auf den Markt brachte, schlug dem Unternehmen von mancher Seite eine gewisse Skepsis entgegen. Das seinerzeit noch gewöhnungsbedürftige Design sorgte zudem für Spott in den sozialen Netzwerken, als es etwa mit Aufsätzen elektrischer Zahnbürsten verglichen wurde. Doch entgegen aller Kritik stellten sich die Kopfhörer als riesiger Erfolg heraus. Apple ist mittlerweile sogar der Marktführer im amerikanischen Kopfhörer-Business – mit großem Abstand vor der Konkurrenz, so eine Studie.Das Marktforschungsunternehmen Statista hat eine Studie zur Vorherrschaft im Kopfhörer-Markt der USA veröffentlicht, die sich auf Daten des Jahres 2021 stützt. Demzufolge nutzt mehr als jeder dritte Befragte einen Apple-Kopfhörer. 34,4 Prozent der Studienteilnehmer verwenden also ein Modell aus Apples AirPods-Portfolio, zu dem außer dem Basismodell auch AirPods Pro und AirPods Max gehören. Beim Blick auf den Zweitplatzierten der Studie wird deutlich, wie groß Apples Vormachtstellung laut Statista wirklich ist: Apples Tochterunternehmen Beats erreicht einen Wert von 15,3 Prozent, was Rang 2 bedeutet. Die Hälfte aller Befragten haben also ein AirPods- oder Beats-Modell im Einsatz, was eine mehr als deutliche Marktdominanz für Apple bedeutet."AirPods sind die wohl populärsten Kopfhörer der Welt", so die Einschätzung der Marktforscher als Ergänzung zu der Studie. Wedbush-Marktexperte Dan Ives beziffert das AirPods-Geschäft auf einen jährlichen Umsatz von über 20 Milliarden US-Dollar. Apple sei auf dem besten Weg, dieses Jahr 100 Millionen Einheiten der kabellosen Kopfhörer zu verkaufen.Bose belegt den dritten Platz im Ranking. Mit 12,5 Prozent liegt der US-Hersteller aber schon spürbar hinter Beats. Auf der vierten Position folgt Samsung (12,2 Prozent). Die Südkoreaner verfolgen eine ähnliche Kopfhörer-Strategie wie Apple, indem sie ihre Galaxy Buds als essenzielles Zubehör für Smartphones vermarkten. JBL und Sony komplettieren die Top 5 (mit jeweils 11,4 Prozent). Dahinter führt Statista noch Skullcandy (8,4 Prozent) und LG Electronics (7 Prozent) auf.