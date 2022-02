AirPods 3 und Pro: Apple verbessert die Sprachqualität bei Anrufen

Neuer Sprachcodec für Anrufe

Auch AirPods Pro erhielten Aufwertung der Sprachqualität

AirPods weisen so einige Vorzüge auf: Die Einrichtung auf Apple-Geräten geht rasch und intuitiv vonstatten, 3D-Audio wartet vor allem bei Filmen mit bemerkenswerten räumlichen Klängen auf und der Wechsel zwischen verschiedenen Audioquellen wie Mac, iPhone und iPad funktioniert nahtlos. In einigen Bereichen zählen die Ohrhörer aber alles andere als zur Spitzenklasse: Die Sprachqualität bei Anrufen gilt bestenfalls als passabel. Wie sich nun zeigt, scheint Apple des Problems bewusst zu sein – und bereits Maßnahmen getroffen zu haben, ohne diese allzu publik zu machen.Die AirPods der dritten Generation sind ihren Vorgängern in vielerlei Hinsicht deutlich überlegen: Sie bieten Schutz vor Wasser und Schweiß, sind mit MagSafe im Ladecase sowie besseren Abstandssensoren ausgestattet und unterstützen 3D-Audio. Wer Apples Pressemitteilung aufmerksam liest, entdeckt zudem ein Feature, auf welches das Unternehmen nur sehr dezent hinweist: Die Ohrhörer seien mit dem Sprachcodec AAC-ELD kompatibel, welcher mit Full-HD-Sprachqualität für FaceTime-Anrufe aufwarte. Der Entwickler Marco Pfeiffer sah sich dieses Merkmal genauer an – in einem Beitrag auf Medium weist er darauf hin, dass nicht nur die AirPods 3 von dem Codec profitieren.Bei „Advanced Audio Coding-Enhanced Low Delay“ (AAC-ELD) handelt es sich um eine vom Fraunhofer-Institut entwickelte Sprachkompression, die eine möglichst hohe Klangtreue bei Telefonaten vorsieht – dabei geht es allerdings nicht bloß um FaceTime-Anrufe, wie Apple suggeriert. Anwender sollen so in den Genuss einer erhöhten Audioqualität kommen. Tatsächlich sei laut Pfeiffer eine Verbesserung zu verzeichnen, die allerdings schwerlich als „Full HD“ bezeichnet werden könne. Dem Entwickler zufolge beschränke sich die Implementierung des Codecs aber nicht nur auf AirPods 3: In seinem Beitrag bestätigt er, dass Apple im vergangenen Jahr auch den AirPods Pro das Feature spendierte. Einen genaueren Zeitraum kann Pfeiffer nicht nennen – er hält es jedoch für denkbar, dass mittlerweile auch andere AirPods-Modelle AAC-ELD unterstützen.