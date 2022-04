Apples Kamera-Pläne für das iPhone 15: Hinweise auf Periskop-Zoom werden konkreter

iPhone 15 mit Zoom-Objektiv und Periskop-Technik?

Vertrag mit Zulieferer angeblich unter Dach und Fach

Die Kamerasysteme der iPhones gehören seit Jahren zur Spitzenklasse. Grund dafür ist neben der optischen Hardware auch Apples ausgefeilte "Computational Photography", welche vor allem dank der Leistungsfähigkeit der hauseigenen A-Chips zu Bildern mit sehr hoher Qualität führt. Allerdings stößt die Weiterentwicklung der klassischen Smartphone-Kameras wegen der dünnen Gehäuse zunehmend an physikalische Grenzen. Abhilfe schaffen kann die Periskop-Technik, welche Tele- und Zoom-Objektive auf engstem Raum ermöglicht.Einige Patentanmeldungen aus Cupertino sowie Berichte von Analysten legten bereits vor geraumer Zeit nahe, dass Apple schon das in diesem Jahr anstehende iPhone 14 mit einem solchen Kamerasystem ausstatten könnte. Jeff Pu von Haitong International Securities erteilte diesen Spekulationen anhand von Informationen aus der Lieferkette jedoch mehrfach eine Absage, zuletzt Ende März dieses Jahres (siehe ). Die Hinweise, dass die übernächste Generation der Smartphones aus Cupertino über ein Zoom-Objektiv mit Periskop-Technik verfügt, werden jetzt konkreter. The Elec zufolge hat Apple aller Wahrscheinlichkeit nach bereits einen Vertrag mit dem Zulieferer eines Bauteils unter Dach und Fach gebracht, welches für derartige Systeme essenziell ist.Das südkoreanische Unternehmen Jahwa Electronics kündigte laut dem Nachrichtenportal an, 191 Milliarden Won (rund 143 Millionen Euro) in neue Fertigungsstätten für Linsensysteme mit optischen Bildstabilisatoren zu investieren. Diese sind für Tele- und Zoom-Objektive in Smartphones nahezu unabdingbar. Die Ausweitung der Kapazität soll im März 2022 abgeschlossen sein. Apple legt üblicherweise in Verträgen fest, dass Zulieferer einzelne Produktionslinien ausschließlich für Zwecke des kalifornischen Unternehmens nutzen dürfen. Es ist daher davon auszugehen, dass das neue Werk die für den vermuteten fünffachen Zoom des iPhone 15 benötigten Komponenten herstellen soll. Die Belieferung dürfte The Elec zufolge im zweite Quartal des kommenden Jahres beginnen.