iPhone 15 Pro: Weiterer Bericht rechnet mit Periskop-Kamera für fünffachen optischen Zoom

Periskop-System für fünffachen optischen Zoom

Lante Optics wird als Hauptlieferant gehandelt – Technik wohl erst im iPhone 15 Pro

Wenn es um Neuerungen kommender iPhones geht, stehen aktuell das iPhone SE der dritten Generation und das wohl im Herbst erscheinende iPhone 14 im Rampenlicht: Ersteres geht wohl mit behutsamer Produktpflege einher, beim nächsten Flaggschiffmodell könnte Apple hingegen deutliche Verbesserungen an der Kamera vornehmen – aktuell verdichten sich die Hinweise auf eine 48-Megapixel-Hauptkamera beim iPhone 14 Pro, um unter anderem Aufnahmen von 8K-Videos zu ermöglichen. Dass Aufwertungen von Fotos und Videos insbesondere bei den Pro-Varianten eine gewichtige Rolle spielen, ist eine Tradition, welche wohl auch das iPhone 15 Pro nicht brechen wird: Erneut verweist ein Bericht auf Periskop-Technik beim Spitzenmodell des Jahres 2023.Längst gehört es zum guten Ton von Smartphone-Herstellern, bei der Präsentation eines neuen Produkts ausführlich auf ausgefeiltere Kameramodule und den damit einhergehenden Möglichkeiten für Nutzer einzugehen. Im High-End-Bereich überzeugen die Geräte oftmals mit erstaunlichen Features – ausgewählte Funktionen wie Bokeh-Effekte gehören inzwischen fast schon zum Standardrepertoire. Einigen Berichten zufolge lässt sich Apple für die Pro-Varianten des iPhone 15 etwas Besonderes einfallen: Das Unternehmen arbeite an Periskop-Kameras. Laut 9to5Mac äußert sich nun auch der Analyst Jeff Pu in dieser Sache: Dank entsprechender Objektive weiche der dreifache optische Zoom einem fünffachen.Pu zufolge verhandelt Apple gerade mit Lante Optics – bei dem Unternehmen handle es sich voraussichtlich um den Hauptlieferanten der Periskop-Linsen. Cupertino habe bereits erste Proben erhalten und wolle bis Mai dieses Jahres eine endgültige Entscheidung treffen. Erhalte Lante Optics tatsächlich den Auftrag, würde das in China ansässige Unternehmen wohl mehr als 100 Millionen entsprechender Bauteile an Apple liefern – und somit erheblich von den Plänen des US-Konzerns profitieren. Als einigermaßen unrealistisch gilt jedoch die Einschätzung einiger Branchenkenner, die den Einsatz von Periskop-Objektiven bereits im iPhone 14 Pro vermuten.