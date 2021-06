Apples Home-Office-Ära geht dem Ende entgegen

Montag, Dienstag, Donnerstag Büro



Recht schnell wurde im vergangenen Jahr aus Apples umtriebigem Bienenstock eine Geisterstadt. Als die Corona-Pandemie noch als "Epidemie" tituliert war, gab es Anfang März bereits die Empfehlung für Mitarbeiter, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Nur wenige Tage vergingen allerdings bis zur weitgehend kompletten Umstellung – Mitte März befand sich nur noch kritisches Personal vor Ort. Dies betraf sogar Entwicklungs-Abteilungen, was Apple angesichts der strikten Geheimhaltungspolitik vor diverse Probleme stellte . Wochenlang herrschte im Apple Park gähnende Leere, bis im Mai zumindest ein kleiner Teil des Personals zurückkehrte.Selbst ein Jahr später hat sich an der Situation nicht viel verändert. Noch immer erfolgt die Tätigkeit der Mitarbeiter weitgehend im Home-Office, statt zu Besprechungen vor Ort lädt Apple meist zu Videokonferenzen. Wie es in einem Brief an alle Beschäftigten nun heißt , ist das Ende dieser Phase jedoch in Sichtweite. Im September will Apple nämlich wieder damit beginnen, die Büros des Apple Parks und anderer Einrichtungen zu besiedeln. Aus der Pflicht zum Home-Office wird die Möglichkeit, zwei Tage pro Woche im heimischen Büro zu arbeiten. Drei Tage pro Woche sollen demnach wieder in Apples Anlagen stattfinden – wenngleich es auch Bereiche gibt, in denen der Wert bei vier oder fünf Tagen liegt. Je essenzieller der regelmäßige persönliche Austausch und Zusammenarbeit in Gruppen ist, desto höher die Quote der Tätigkeit vor Ort.Ungeachtet dessen räumt Apple zudem zwei Wochen Remote-Arbeit ein, wenn man beispielsweise an einem anderen Ort sein müsse/wolle, zusätzliche Zeit mit der Familie benötige oder andere Gründe vortrage. Verglichen mit anderen großen Unternehmen des Silicon Valleys drängt Apple aber stärker darauf, möglichst viel Zeit wieder in den Firmenbereichen zu verbringen. Während einige Tech-Riesen bereits verkündeten, einen Teil der Mitarbeiter zukünftig nur noch aus dem Home-Office zu beschäftigen, gibt es diese Pläne bei Apple nicht.Wie Tim Cook in den Schlussworten angibt, freue er sich sehr darauf, endlich wieder alle Gesichter zu sehen. Nicht nur er vermisse die Energie, Kreativität und Zusammenarbeit der persönlichen Treffen und Besprechungen – und die Gemeinschaft, welche man aufgebaut habe.