Apples Gesundheits-Offensive: Forschungsstudie zu Herzrhythmusstörungen startet dieses Jahr

Vorhofflimmern via Apple Watch frühzeitig erkennen

Tim Cook betont regelmäßig, wie wichtig dem Unternehmen das Thema „Gesundheit“ ist. Health- und Wellness-Features bei Produkten wie der Apple Watch seien der größte Beitrag, den Apple für die Menschheit leisten könne, so der Apple-Chef. Entsprechend beschäftigt das Unternehmen bereits dutzende Ärzte und engagierte sich in der Vergangenheit schon bei diversen Gesundheits-Studien. 2019 startet Apple zusammen mit dem Pharmakonzern Johnson & Johnson eine weitere Studie, die optimierte Methoden zur Erkennung von Herzkrankheiten untersucht.Die Teilnehmer des mehrjährigen Forschungsprojekts erhalten eine Apple Watch, die mit einer für die Studienzwecke entwickelten App von Johnson & Johnson ausgestattet ist. Bei dem auf die USA begrenzten Programm können Menschen mitmachen, die älter als 65 Jahre sind.Das entscheidende Feature der Apple Watch für die Studie ist die EKG-Funktion. Es geht um die Früherkennung und Diagnose von Herzrhythmusstörungen – insbesondere Vorhofflimmern (AFib). Johnson & Johnson zufolge sterben allein in den USA jedes Jahr rund 130.000 Menschen an den Folgen von AFib.Das große Problem von schwerwiegenden Gesundheitskomplikationen wie Vorhofflimmern ist, dass die Betroffenen die Symptome entweder gar nicht oder erst zu spät wahrnehmen. Die Apple Watch soll entsprechend frühzeitig Warnhinweise anzeigen und etwa zum Arztbesuch raten, bevor es zu einem Schlaganfall kommen kann. Auch andere Krankheitssymptome sollen früher als bisher erkannt werden.