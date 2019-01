John Sculley: Apple revolutioniert den Gesundheitssektor

Sculley pflichtet Cook bei



John Sculley im Gespräch mit CNBC.

Größere Rolle des Einzelnen

Entwicklung wie beim iPhone

Im Gesundheitssektor werden die Karten neu gemischt. Das prophezeit Apples ehemaliger Chief Executive Officer (CEO) John Sculley. Er ist überzeugt, dass die Apple Watch und zukünftige Wearables aus Cupertino diesen Bereich so stark verändern werden wie das iPhone den Mobilfunk- und den Fotografiesektor.In einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Fernsehsender CNBC pflichtete Sculley dem aktuellen Apple-Chef Tim Cook bei. Dieser hatte vor kurzem erklärt, der größte Beitrag, den das Unternehmen für die Menschheit leisten werde, sei die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden. "Er ist da an etwas ganz Großem dran", sagte Sculley, "und es dürfte sein und Apples bedeutendstes Vermächtnis werden."Dank der Apple Watch und zu erwartender weiterer Produkte werde dem Einzelnen in Zukunft eine wesentlich größere Rolle im Gesundheitswesen und vor allem bei der Prävention zukommen, sagte Sculley, der Apple von 1983 bis 1993 leitete. Die Geräte würden zu Anfang aus Neugier eingesetzt, dann weil sie nützlich seien. Am Ende werde man sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen können, weil sie bei der Vorbeugung, aber auch bei Diagnose und Behandlung von Krankheiten unersetzlich geworden seien.Sculley sieht für die Wearables eine ähnliche Entwicklung wie beim iPhone voraus. Apple habe damit einerseits den damaligen Platzhirschen Nokia, Blackberry und Motorola große Marktanteile abgenommen. Andererseits habe das iPhone den Bereich der Fotografie revolutioniert, was unter anderem zur Insolvenz des Traditionsunternehmens Kodak im Jahr 2012 geführt habe.