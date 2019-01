Apple Watch: Senioren sollen Apples Uhr günstiger bekommen

Krankenversicherungen sollen Apple Watch subventionieren

Apple möchte die hauseigene Smartwatch speziell für Senioren günstiger verfügbar machen. In den USA verhandelte das Unternehmen diesbezüglich bereits mit mindestens drei Versicherungsunternehmen, die den Preis der Uhr für ihre Kunden subventionieren sollen. Menschen, die älter als 65 Jahre sind, erhalten Apples Plan zufolge eine vergünstigte Apple Watch über ihren jeweiligen Versicherungsanbieter, um von den Gesundheitsfunktionen der Uhr zu profitieren.Konkret geht es um Modelle der Apple Watch Series 3 und Apple Watch Series 4. Wegen Features wie dem eingebauten EKG und der Sturzerkennung dürfte vor allem Apples aktuelle Watch-Generation interessant für Senioren sein. Ohnehin sorgt insbesondere das steigende Interesse älterer, gesundheitsbewussterer Menschen an der intelligenten Armbanduhr für ein immer stärkeres Wachstum von Apples Wearable-Bereich. Bis Ende 2019 werden über acht Millionen Amerikaner, die älter als 55 Jahre sind, laut Marktforschern ein Wearable-Produkt besitzen.Die Gespräche zwischen Apple und den Versicherungsanbietern führten CNBC zufolge noch zu keinem Ergebnis. Apples Uhr wurde aber bereits zuvor für einige Gesundheitsinitiativen in den USA genutzt. Im Rahmen des United Healthcare Wellness Program etwa erhielten Teilnehmer eine Apple Watch. Bei einer über die Uhr nachgewiesenen Mindestanzahl von Schritten pro Tag gab es Belohnungen in Form von Geldbeträgen.