Kurzmeldungen: Apples Zubehör-Reduktion, Notfall-Funktion in iOS 11, Watch für Versicherte

Apple dünnt die Farbvielfalt im Sortiment aus

Notrufe unter iOS 11

Apple Watch für Versicherte

Das erste iPhone war nur in einer Gehäusefarbe zu haben, Apple erweiterte das Angebot nach und nach aber um immer weitere Optionen. Inzwischen gibt es silberne, schwarze, glänzend schwarze, goldene, roségoldene und rote Gehäuse. Beim offiziellen Zubehör ging es noch bunter zu - Schutzhüllen und Armbänder für die Apple Watch erstrahlten in allen erdenklichen Farben. Wie es aussieht, uferte die Vielfalt in Apples Augen allerdings aus. So wie die Farbauswahl beim iPhone 8 auf wohl nur noch drei Optionen (schwarz, weiß und ein neuer bronzefarbenen Ton) reduziert wird, verschwanden weltweit auch viele Farbvarianten beim Zubehör. Apple entfernte zahlreiche Farben beim iPad Smart Cover, den iPhone-Schutzhüllen sowie Sportarmbändern für die Apple Watch. Die Streichliste fällt in den einzelnen Ländern unterschiedlich aus - ganz offensichtlich optimierte Apple das Sortiment und verabschiedete sich von den Versionen, die auf wenig Gegenliebe beim Kunden stießen. Die aktuelle Übersicht des Zubehörs im Apple Store: iOS 11 verfügt über eine neue Notruf-Funktion . Wer fünfmal hintereinander auf den An-/Aus-Schalter drückt, kann schnell einen Notruf abgeben. Über die anschließend erscheinende Ansicht ist es außerdem möglich, das iPhone direkt auszuschalten oder die Krankenkassennummer anzuzeigen (sofern diese hinterlegt ist). Wer anschließend auf "Abbrechen" tippt, kann das iPhone nur noch durch Eingabe des Pin-Codes aktivieren, Touch ID ist bis dahin deaktiviert. Dies ist für Situationen gedacht, wenn zu befürchten steht, zur Abgabe eines Fingerabdrucks gezwungen zu werden. Die beschriebene Notruf-Funktion steht auf allen iPhones unter iOS 11 zur Verfügung.Der amerikanische Krankenversicherer Aetna hat 23 Millionen Mitglieder. Apple- und Aetna-Vertreter trafen sich in der vergangenen Woche, um über eine Zusammenarbeit zu diskutieren. Es geht darum, die Apple Watch zu vergünstigten Preisen für Versicherte anzubieten. Aetna evaluiert gerade, wie sich die Gesundheit der Kunden durch Nutzung einer Apple Watch verbessern lässt, immerhin gibt diese Hilfestellung für einen gesünderen Lebenswandel. Schon Anfang 2018 könnte ein solches Programm beginnen. Für beide Seiten bringt dies Vorteile mit sich. Aetna hat ein Argument, warum sich Bürger für die Versicherung entscheiden sollen und trägt durch die Gesundheits-Funktionen der Uhr (hoffentlich) dazu bei, dass Versicherte sich mehr bewegen. Für Apple bietet sich hingegen ein neuer großer Absatzmarkt - gar nicht einmal durch die Apple Watch an sich, sondern durch die Einbindung der Versicherten ins Apple-Ökosystem.