Apple will Sportrechte – und entwickelt SportsKit

iOS-Beta dokumentiert Apples Ambitionen

Nur wenige Details zu entnehmen

Sportrechte sind für Sender und Plattformen zwar einerseits sehr teuer, sichern aber gleichzeitig auch hohes Zuschauerinteresse. Schon vor zwei Jahren gab es konkrete Hinweise darauf, dass Apple an Live-Übertragungen interessiert ist – damals befand sich Apple in Gesprächen mit der PAC-12 Conference, welche den US-Hochschulsport als Dachgesellschaft organisiert. Ebenfalls für Aufsehen sorgte die Personalentscheidung, den ehemaligen Leiter von Amazon Prime Sports für die hauseigene TV-Abteilung zu gewinnen . Selbst von Verhandlungen mit der NFL war die Rede, angeblich würde Apple gerne Sonntagsspiele auf Apple TV+ zeigen. Verschiedene Patentanträge beschrieben zudem, wie sich Apple die Integration verschiedener Sportereignisse ins System vorstellt, beispielsweise durch Widgets oder Benachrichtigungen.In iOS 15.2 gibt es nun weitere Hinweise, wonach die Pläne keinesfalls auf Eis liegen. Demnach arbeitet Apple wohl weiterhin aktiv daran, interessierte Nutzer mit Sportereignissen und Ergebnissen zu versorgen. In Entwicklung befindet sich das sogenannte SportsKit, welches in Echtzeit Informationen zu Spielen zeigen soll. Zwar kann auch Siri bereits Fragen zu den Partien verschiedener Sportarten beantworten, allerdings nicht aktiv auf Aktualisierungen hinweisen. Wie es momentan aussieht, scheint SportsKit ein privates Framework zu werden – Drittanbietern stünde die Funktionalität vorerst nicht zur Verfügung.Bekannt zum SportsKit ist lediglich, dass es Integration mit der TV-App, Siri sowie Widgets bieten soll. Weitere Details lassen sich aus den Funden in der Beta von iOS 15.2 leider nicht gewinnen. Auch zur Zeitplanung kann man momentan wenig sagen. Wenn Apple das Framework als neuen Abodienst für Sportbegeisterte etablieren will, wäre frühestens im Frühjahr 2022 mit der Vorstellung zu rechnen. Sehr oft nutzt Apple nämlich ein März- oder April-Event, um dann neue Dienste oder andere Aktualisierungen zu präsentieren.