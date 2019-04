Apple vorbildlich: Erster Platz bei Kundensupport

Telefon- und Online-Support bewertet

Apple auf Platz 1 – dicht gefolgt von Razer

Lenovo auf vorletztem Platz

Wenn der Kundensupport von Computer-, Smartphone- oder Tablet-Hersteller getestet wird, rangiert Apple meist auf einem der vorderen Plätze. Zwar geistern immer wieder abenteuerliche Fehlschläge des Apple-Supports durch die Communities, aber im Großen und Ganzen scheint die Anwenderunterstützung aus Cupertino in den meisten Fällen zufriedenstellend zu funktionieren. Ein Undercover-Test des US-Magazins LaptopMag bescheinigt Apple ebenfalls, dass das Support-Konzept stimmt. LaptopMag bewertete die Online-Hilfe wie auch den Telefon-Support der einzelnen Unternehmen. Dazu wurden drei Fragen vorbereitet: Die Tester wollten von den Herstellern wissen, wie man automatische Systemupdates deaktiviert, die Webcam ausschaltet und eine weitere Frage, die sich um eine spezielle Funktion des betreffenden Herstellers drehte. Dabei riefen die Tester die Hotline der Hersteller an (maximal 40 Punkte) und griffen auf die Online-Hilfen wie zum Beispiel Support-Artikel, Foren oder falls vorhanden einen Live-Chat zurück (60 Punkte).Von 100 möglichen Gesamtpunkten erreichte Apple mit 91 Punkten den ersten Platz – gefolgt von dem für Gaming-Laptops bekannten Hersteller Razer mit 88 Punkten. Razer konnte sogar Apple bei der Online-Hilfe um 4 Punkte schlagen (58 vs. 54 Punkte) – der Telefon-Support von Apple konnte die Tester aber mehr überzeugen (37 vs. 30 Punkte). Auf dem dritten Platz landet Dell mit 78 Punkten, gefolgt von Samsung (73 Punkte) und Asus (69 Punkte).Das Schlusslicht bildet MSI mit nur 30 Punkten – 10 beim Telefon-Support und 20 bei der Online-Hilfe. Überraschenderweise landet die ehemalige IBM-Laptop-Sparte Lenovo auf dem vorletzten Platz mit nur 55 Punkten (45 Online, 10 Telefon).