Apple verteilt vierte öffentliche Testversion von macOS, iOS und tvOS

Bis in den Herbst wird Apple Entwickler und Mitglieder im öffentlichen Apple-Beta-Programm mit Vorabversionen versorgen, bevor dann die finalen Ausgaben von macOS 10.12 High Sierra, iOS 11 und tvOS 11 erscheinen.Wie üblich erhalten zuerst eingetragene Entwickler in Apples Entwicklerprogramm Zugang zu Vorabversionen - meist wenige Tage später dann Mitglieder in Apples öffentlichem, kostenfreien Beta-Programm ( ).Nachdem gestern die fünften Vorabversionen für Entwickler erschienen sind, stehen die so gut wie baugleichen Version nun als vierte Vorabversion für alle öffentlichen Tester zum Download bereit - mit der Ausnahme von watchOS, für das Apple keine öffentlichen Testversionen verteilt.Abschließend noch der Hinweis, dass die Entwicklervorabversionen wie auch die Vorabversionen im Public-Beta-Programm nicht im Produktivbetrieb eingesetzt werden sollten: Es gibt noch allerhand Probleme mit den aktuellen Beta-Versionen, Datenverlust und kontinuierliche Abstürze sind nicht auszuschließen.