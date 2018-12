Apple verpflichtet Tesla-Designer – für Project Titan?

Experte für Hardware-Design und User Interface

Apple wildert erneut bei Tesla. Andrew Kim, der zuvor beim Elektroauto-Pionier als Designer arbeitete, wechselte vor einigen Wochen zu Apple. Das geht aus dem LinkedIn-Profil Kims hervor . Zudem veröffentlichte er über seinen Instagram-Account anlässlich seines ersten Arbeitstages in Cupertino ein Bild des Apple-Logos. Aus der Jobbeschreibung erschließt sich aber nicht, für welchen Bereich er bei Apple konkret tätig ist.Kim arbeitete bei Tesla an den Modellen 3, S, X, Y und Roadster V2 mit. Im Model 3 bestand seine Aufgabe darin, das Design der Fahrerkabine zu optimieren – sowohl für menschliche Fahrer als auch für selbstfahrende Computersysteme. Zuvor war er bei Microsoft tätig und half dabei mit, die Benutzeroberfläche von Windows 10 mitzugestalten. Außerdem beschäftigte er sich in seiner Arbeit mit Hardware-Produkten wie HoloLens und Xbox One S.Ob Kim auch bei Apple für die Autoentwicklung zuständig ist oder er sich vorrangig dem User Interface von Software-Produkten widmet, ist nicht bekannt. Seine Verpflichtung könnte aber ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Apple wieder verstärkt an einem eigenen Auto arbeitet. Seit Ende 2017 sind schon dutzende frühere Tesla-Mitarbeiter nach Cupertino gewechselt. Außer Automotive-Experten warb Apple auch Softwareentwickler und Zulieferer-Spezialisten ab. Apple-Orakel Ming-Chi Kuo sieht den Marktstart eines Apple Car frühestens für das Jahr 2023.Der Zustrom an Tesla-Mitarbeitern gilt nicht nur als Indikator für Apples anhaltendes Engagement in der hauseigenen Automobil-Initiative „Project Titan“, sondern auch als Fingerzeig für die allgemeine Unternehmensstrategie. Apple möchte mithilfe des neuen neuen Personals mehr Kontrolle über Produktionsprozesse und Fertigungsmethoden aller eigenen Produkte erlangen, so ein Bericht.