Project Titan: Apples autonome Fahrzeugflotte wächst

70 autonome Apple-Autos auf Kaliforniens Straßen

Apple treibt die Tests mit selbstfahrenden Autos unvermindert voran. Auf den Straßen Kaliforniens sind einem Bericht zufolge mittlerweile 70 autonome Vehikel von Apple unterwegs. Im Juli waren es noch 66. Die Information bezieht sich auf Angaben des California Department of Motor Vehicles. Zum Vergleich: Elektroauto-Pionier Tesla ist in dem einwohnerreichsten amerikanischen Bundesstaat aktuell mit 39 für Testzwecke zugelassenen autonomen Autos vertreten.Für die 70 Fahrzeuge von Apple sind insgesamt 139 Fahrer eingeteilt . Die Automobilflotte des Unternehmens besteht aus verschiedenen SUV-Generationen des Typs Lexus RX450h.In Kalifornien gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 57 Inhaber von Lizenzen zum Test selbstfahrender Vehikel. Davon haben nur Googles Schwesterunternehmen Waymo (88 Autos) und GM Cruise (175 Autos) mehr Fahrzeuge als Apple auf den Straßen.Apples Auto-Projekt Titan visiert nach einem Schlingerkurs in den letzten Jahren inzwischen wieder mehr die Entwicklung eines vollwertigen Automobils an, so ein Bericht. Das Unternehmen strukturierte zwischenzeitlich die Führungsriege der hauseigenen Auto-Abteilung um und konzentrierte sich auf autonome Fahrsysteme, die momentan auf Kaliforniens Straßen getestet werden. Personalveränderungen wie der Wechsel einer hochrangigen Waymo-Ingenieurin nach Cupertino deuteten zuletzt wieder auf Apples verstärktes Interesse an einem eigenen Fahrzeug hin.