Apple veröffentlicht zweiten Release-Candidate von macOS 12.1 und iOS 15.2

Release Candidate 2 – aber nicht für alle Geräte

Keine neuen Versionen von iPadOS, watchOS oder tvOS

Veröffentlichung nächste Woche?

Die Veröffentlichung von macOS 12.1, iOS 15.2 und iPadOS 15.2 steht kurz bevor: Vor drei Tagen veröffentlichte Apple die ersten Release Candidates (oder wie es zuvor hieß: Golden Master/GM) der kommenden Feature-Updates von macOS Monterey und iOS 15. Fallen keine schwerwiegenden Fehler auf, veröffentlicht Apple meist innerhalb einer Woche diese Versionen für alle Nutzer. Doch offensichtlich wurden Apple noch kritische Bugs gemeldet, weswegen der Konzern nun einen neuen Release Candidate herausgegeben hat.Über die Developer Connection lässt sich nun der zweite Release Candidate von macOS 12.1 herunterladen. Leider dokumentiert Apple nicht, welche Fehler in der neuen Version behoben sind. Auch steht der zweite Release Candidate von iOS 15.2 zum Download bereit – jedoch nur für das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Für alle anderen unterstützten iPhone-Generationen steht weiterhin der erste Release Candidate zum Download bereit. Dies lässt darauf schließen, dass bei einem Feature, welches nur auf dem iPhone 13 bereitsteht, noch Fehler aufgetaucht sind.Apple aktualisierte zwar die Release Candidates von macOS 12.1 und (für manche Geräte) iOS 15.2, doch iPadOS wie auch tvOS und watchOS erhielten keine neuen Vorabversionen – hier steht weiterhin der Release Candidate 1 vom 7. Dezember zum Download bereit. Es ist zu vermuten, dass Apple die neuen Versionen von macOS 12.1 und iOS 15.2 über das Apple Public Beta Program zum Download ankündigt.Trotz der neuen Release-Candidate-Versionen ist damit zu rechnen, dass die finalen Versionen von macOS 12.1, iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3 und tvOS 15.2 in der kommenden Woche zum Download freigegeben werden – unter Umständen bereits am Montag Abend. Normalerweise gibt Apple größere Updates stets gegen 19 Uhr deutscher Zeit frei. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet mit der Installation einige Tage nach der Veröffentlichung der finalen Version, ob trotz der Beta-Phase noch größere Probleme auftreten.