Apple veröffentlicht AI-Framework als Open Source

import turicreate as tc



# Load data

data = tc.SFrame('photoLabel.sframe')



# Create a model

model = tc.image_classifier.create(data, target='photoLabel')



# Make predictions

predictions = model.predict(data)



# Export to Core ML

model.export_coreml('MyClassifier.mlmodel')

Überraschend hat Apple im Entwickler-Netzwerk GitHub ein Open-Source-Projekt für künstliche Intelligenz veröffentlicht. Das "Turi Create" getaufte AI-Framework soll beispielsweise die Klassifizierung von Bildinhalten vereinfachen, wie Apple anhand von Beispielen aufzeigt. Das Framework richtet sich an Software-Entwickler, die AI-Technik in ihren Apps und Diensten anbieten wollen. Die BSD3-Lizenz des Frameworks erlaubt auch eine kommerzielle Verwendung.Neben der Bilderkennung ermöglicht "Turi Create" auch andere Arten des Maschinenlernens. Dazu zählen intelligente Empfehlungen, das Ermitteln von Ähnlichkeiten sowie Texterkennung. Ebenso werden grundlegende Funktionen für eigene Erkennungsmodelle geboten, sodass mit dem Framework grundsätzlich die gesamte Palette aktueller AI-Anwendungen möglich ist.Das Framework steht für Python 2.7 zur Verfügung und erfordert als C++-Projekt einen 64-Bit-fähigen x86-Prozessor. Zudem lässt sich zur Beschleunigung noch eine Grafikkarte mit CUDA-Schnittstelle einbinden. Das Framework ist damit für den Einsatz auf Servern gedacht, welche über die angelernten Datensätze verfügen. Die Apps können dann mittels Server-API die AI-Funktionen nutzen.Für den einfachen Einstieg hat Apple verschiedene Beispiele zusammengestellt, welche die Verwendung des AI-Frameworks in Python veranschaulichen sollen. Ein Beispiel für die Bilderkennung:Weiterführende Links: