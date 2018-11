Apple verkündet 62,9 Milliarden Dollar Umsatz und 14,1 Milliarden Gewinn

Die Kennzahlen für das vierte Finanzquartal

Vergleich mit den beiden Vorjahren

Prognose für das nächste Quartal

Rekord bei der Service-Sparte

Überraschend hohe Mac-Verkäufe trotz langer Aktualisierungszyklen

Fallende Stückzahlen beim iPad

Umsatzwachstum in allen geographischen Regionen

We’re thrilled to report another record-breaking quarter that caps a tremendous fiscal 2018, the year in which we shipped our 2 billionth iOS device, celebrated the 10th anniversary of the App Store and achieved the strongest revenue and earnings in Apple’s history. Over the past two months, we’ve delivered huge advancements for our customers through new versions of iPhone, Apple Watch, iPad and Mac as well as our four operating systems, and we enter the holiday season with our strongest lineup of products and services ever.