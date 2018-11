Diagramme: Wie es zu Apples Rekordergebnissen kam

Umsätze, Gewinne

Mac-Delle korrigiert, iPad stagniert

Wie selbstverständlich schreibt Apple jedes Quartal Milliardengewinne, oft auch in zweistelliger Höhe. Dazu tragen durchschnittlich mehr als 50 Millionen verkaufte iPads pro Quartal, dazu mehrere Millionen Macs, iPads sowie erfolgreiche Online-Dienste bei. Schnell vergisst man dabei, dass es sich in Apples vierzigjähriger Geschichte dabei um eine eher neue Entwicklung handelt. Erst im Jahr 2007, rund dreißig Jahre nach Gründung des Unternehmens, übertraf der Gewinn erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar. Das erste Mal mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz zu erzielen glückte zwar bereits 1981, die hohen Verkaufszahlen des Apple II sorgten damals für gute Ergebnisse, im angelaufenen dritten Jahresquartal 2018 übertraf Apple dies aber um Faktor 63. Wie immer zeigen wir einige Diagramme, die den Verlauf der letzten 15 Jahre dokumentieren.Die folgenden beiden Diagramme zeigen zunächst, wie sich Apples Umsatz- und Gewinnkurve in den letzten 15 Jahre steil nach oben bewegte. Während der Gewinn in den Jahren 2005 und 2006 dank hoher iPod-Verkäufe rasch stieg, war es anschließend das iPhone, welches Apple zu immer neuen Rekorden verhalf.Nicht vergessen werden sollte jedoch, dass der Mac ebenfalls enorm zulegte und trotz des allgemein stark schwächelnden Computermarktes heute wesentlich stärker als noch vor 10 oder 15 Jahren aufgestellt ist. Die wirklich hohen Umsätze erzielt Apple mit dem iPhone – und neuerdings mit Diensten – der Mac hatte aber auch eine wichtige Rolle beim finanziellen Aufstieg des Unternehmens. Viele Marktbeobachter sind sich allerdings einig, dass die Mac-Verkäufe durch den Erfolg von iPod und iPhone wuchsen – wohingegen der umgekehrte Effekt eher zu vernachlässigen sei.Die starke Verkaufszahlen-Delle beim Mac, welche im vorletzten Quartal verzeichnet werden musste, war ganz offensichtlich nur ein Ausreißer nach unten. Bleibt zuletzt noch ein Blick auf das iPad. Zunächst schnellten die Verkaufszahlen ebenfalls nach oben und manch einer sah das Ende des klassischen Computers gekommen, die Ernüchterung folgte jedoch bald. Inzwischen haben sich die Werte zwar stabilisiert, von den Stückzahlen der Jahre 2013 und 2014 ist man allerdings weit entfernt.