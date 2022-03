Apple streicht Filmkauf und -ausleihe aus Android-App – um 30% Gebühren für Google zu umgehen?

Apple TV für Android: Kein Kauf im iTunes Store mehr möglich

Apple will wohl keine Google-Provision mehr zahlen

Apple verteidigt das in etlichen Ländern und Weltregionen von Wettbewerbsbehörden und Gesetzgebern kritisierte App-Store-System sowie die damit einhergehenden Provisionen bekanntlich vehement. Auch die Entwicklern auferlegte Verpflichtung zur Nutzung des hauseigenen Bezahlsystems und der In-App-Käufe mitsamt der 30-prozentigen "Apple Tax" will der iPhone-Konzern nicht aufgeben. Wird das kalifornische Unternehmen jedoch selbst für Verkäufe von Inhalten in eigenen Apps zur Kasse gebeten, dann zeigt es sich knauserig.Das bekommen jetzt Nutzer von Apple TV auf Android und Google TV zu spüren. In der App, welche seit 2021 für Smartphones, Streamingsticks und Fernseher mit dem Betriebssystem des Suchmaschinenriesen zur Verfügung steht, lassen sich ab sofort keine Filme mehr ausleihen oder kaufen. Apple hat diese Funktion nämlich laut Berichten von Reddit-Usern und einer Meldung von FlatpanelsHD mit dem jüngsten Update aus der App entfernt. Auf den Geräten steht der iTunes Movie Store zwar grundsätzlich noch zur Verfügung und lässt sich auch durchsuchen. Die Möglichkeit, Inhalte direkt in der App zu erwerben, gibt es allerdings nicht mehr. Stattdessen verweist Apple mit einem neuen Button darauf, dass Käufe in der Anwendung für iPhone, iPad oder andere Streaminggeräte getätigt werden können.In den Versionshinweisen der Apple-TV-App für Android erwähnt Apple diese Einschränkung nicht. Dort ist lediglich die Rede von Fehlerbehebungen und verbesserter Leistung. Die bisher bestehende Möglichkeit, Filme in der Anwendung zu kaufen oder zu leihen, findet sich allerdings nach wie vor in der Beschreibung. Bereits erworbene Inhalte lassen sich wie bisher in der App wiedergeben, das Abschließen von Abonnements für den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ ist unverändert auch nach einem Update möglich. Warum Apple die Kauf- und Leihoption aus Apple TV für Android entfernt hat, ist nicht bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach will der iPhone-Konzern die hierfür auch im Google Play Store anfallende Provision in Höhe von 30 Prozent nicht mehr zahlen. Möglicherweise ist die Änderung auch auf eine Änderung der Richtlinien für den digitalen Softwareladen des Suchmaschinenriesen zurückzuführen.