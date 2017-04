Apple spendet an den WWF

Der World Wildlife Fund (WWF) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Natur zu schützen und beispielsweise gegen die Rodung von Wäldern vorzugehen. In den Augen vieler gilt dies als sehr ehrenwertes Ziel. Auch Apple ist von dem Konzept sehr angetan und spendet von Zeit zu Zeit höhere Summen an die Organisation.Passend zum Tag der Erde am Samstag startet der kalifornische Technikkonzern eine neue Aktion, bei der Apple für jede Apple-Pay-Transaktion, die für einen Kauf im Apple Store getätigt wird, einen US-Dollar spendet. Hierbei ist es egal, ob der Kunde lediglich eine iPhone-Hülle oder einen mehrere tausend US-Dollar teuren Mac Pro erwirbt. Die Aktion läuft von heute bis einschließlich 28. April.Im vergangenen Jahr konnte Apple mit der Aktion "Apps for Earth" über acht Millionen US-Dollar für den WWF einsammeln. Wer sich über die Tätigkeiten des World Wildlife Fund informieren möchte, kann dies auf der deutschsprachigen Webseite tun: