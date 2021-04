Apple setzt sich für unabhängige Musiker ein – und investiert 50 Millionen Dollar in Independent-Plattform

Apple unterstützt Plattform für Independent-Artists

Eddy Cue lobt Strategie von UnitedMasters

Apple hat 50 Millionen US-Dollar in UnitedMasters investiert. Das Unternehmen aus Cupertino ist zudem eine strategische Partnerschaft mit der aufstrebenden Musik-Vertriebsplattform eingegangen. Auch andere Größen aus der Tech-Industrie wie Alphabet haben bereits Geld in das amerikanische Startup investiert, dessen Wert inzwischen mit 350 Millionen US-Dollar beziffert wird. UnitedMasters ist für Musiker gedacht, die ihre Karriere jenseits der großen Labels vorantreiben möchten.Das Startup richtet sich an Musiker und Künstler, die ihre Werke unabhängig von Major-Labels (wie beispielsweise Sony Music) bei Streaming-Plattformen hochladen und auch über andere Kanäle vertreiben möchten – immer unter der Prämisse, dass das Copyright der Lieder beim jeweiligen Musiker selbst bleibt. Beim klassischen Major-Label-Modell geben Interpreten die Rechte an ihrer Arbeit in der Regel ab, um dafür im Gegenzug von den Labels gefördert und kommerziell aufgebaut zu werden. UnitedMasters hat den Anspruch geäußert, Künstlern eine Alternative dazu bereitzustellen, bei der sie die Selbstbestimmung über ihre Werke behalten.UnitedMasters stellt unter anderem die dazu benötigten Werkzeuge zur Verfügung. Hinzu kommen Tools, die Künstlern dabei helfen, sich mit der Fan-Community auszutauschen und auf direktem Weg beispielsweise Konzerttickets anzubieten.Das Startup wurde 2017 von Steve Stoute gegründet, der zuvor viele Jahre als Führungspersönlichkeit in der Musikindustrie wirkte. Er begann in den 1990er Jahren als Manager des Rappers Nas und arbeitet später für Marktgrößen wie Sony Music und Interscope. „Als das Musik-Streaming begann, war mir klar, dass die klassischen Vertriebswege über produzierte CDs und Schallplatten der Vergangenheit angehörten“, so Stoute . „Für mich fühlte es sich so an, dass der Löwenanteil der Musik-Einnahmen fortan beim Künstler selbst landen soll.“Stoute pflegt gute Kontakte nach Cupertino, allen voran Eddy Cue. Apples Internet-Services-Chef äußerte bereits Gemeinsamkeiten zwischen UnitedMasters und Apple. Sowohl UnitedMasters als auch Apple setzen sich Cue zufolge dafür ein, dass Künstler die Möglichkeit erhalten, ihre Lieder in Eigenregie bereitzustellen. „Der Beitrag unabhängiger Künstler spielt eine große Rolle für das Wachstum und den Erfolg der Musik-Industrie“, so Cue. Dass der Independent-Markt stetig wächst, zeigen Statistiken von Spotify. Während der Anteil der Major Labels bei allen Streams anno 2017 noch bei 87 Prozent lag, ging der Wert 2020 auf 78 Prozent zurück.