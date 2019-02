Apple schließt zwei Stores wegen Patenttrollen

Guter Ort für Patentinhaber



Nur wenige hundert Meter weiter eröffnet Apple einen neuen Store

Gesetzesänderung 2017 zieht Umzug nach sich

Die Apple-Stores Willow Bend und Stonebriar schließen ihre Pforten zum 12. April endgültig. Die beiden Filialen liegen in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Am folgenden Tag eröffnet der iPhone-Hersteller ein neues Ladengeschäft in derselben Stadt – nur wenige hundert Meter weiter. Das berichtet Ars Technica. Die Schließungen soll Apple aufgrund der Lage beschlossen haben: Beide Geschäfte liegen im „Eastern District of Texas“.Der Hintergrund liegt in Rechtsstreitigkeiten mit Patenttrollen, also Unternehmen, deren Geschäftsmodell im Einklagen von Lizenzzahlungen für zuvor eingekaufte Patente besteht. Das Bundesgericht im besagten Ost-Distrikt steht im Ruf, Patentinhabern gegenüber besonders aufgeschlossen zu sein – also häufig in deren Sinne zu entscheiden. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich viele Patentinhaber in der Region niedergelassen haben, um von dort aus ihre Lizenzkämpfe zu führen. Möglich machte das vor kurzem ein Gesetz, welches Unternehmen vor Ort Klagen ermöglicht – auch wenn der Anspruchsgegner nur schwache Geschäftsbeziehungen in den Distrikt besitzt. Konzernen in Apples Größe ließen sich meistens entsprechende Verbindungen in den entsprechenden Distrikt nachweisen.2017 wurde die entsprechende Passage nach höchstrichterlicher Entscheidung modifiziert: Nun kann ein Unternehmen nur in einem Distrikt verklagt werden, in dem es gegründet wurde, zuhause ist oder Niederlassungen betreibt. Apples Stores gelten im Patentrecht als Geschäftsstellen des Konzerns und bieten damit Patenttrollen die Möglichkeit, vor Ort zu klagen. Dem entzieht sich Apple nun mit der Schließung der Geschäfte. Zugleich eröffnet der Konzern ein neues im nördlichen Distrikt. Der Store in der Dallas Galleria liegt verkehrsgünstig direkt an der Grenze zum gemiedenen Ost-Teil, sodass die Kunden der vormaligen Filialen nur ein paar hundert Meter weiterfahren müssen.