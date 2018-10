Apple schaltet Bundles im Mac App Store frei – wie diese umgesetzt sind

Apple kündigte rund einen Monat nach Start von macOS Mojave und des neuen Mac App Stores an, dass Mac-Entwicklern in Zukunft die Möglichkeit zur Verfügung steht, App-Bundles im Mac App Store anzubieten. Schon vor vier Jahren führte Apple App-Bundles im App Store für iOS ein – der Mac App Store blieb außen vor.Schon vor einer Woche konnten Entwickler Bundles bestehend aus Mac-Apps an Apple zur Begutachtung übermitteln – auch Bundles werden von Apple überprüft und stehen erst nach Freigabe zum Verkauf bereit. In der vergangenen Nacht hat Apple nun erste Bundles im Mac App Store zum Verkauf freigegeben, unter anderem auch das Synium-App-Bundle bestehend aus MacStammbaum, Logoist, iFinance, Screenium und Animationist.App-Bundles zeigt der Mac App Store direkt in der Suchfunktion an, wenn nach einem App-Namen oder nach einem Schlüsselwort gesucht wird:Der Mac App Store stellt auf der Produktseite einer App alle Bundles prominent dar, in denen die App enthalten ist:Jedes Bundle im Mac App Store verfügt über eine eigene Produktseite mit frei vom Entwickler festlegbarer Beschreibung. Die gezeigten Screenshots ergeben sich aus den Apps im Bundle – es werden jeweils die ersten beiden Screenshots der enthaltenen Apps gezeigt. Bundles lassen sich ebenfalls mit einem bis fünf Sterne versehen, das angezeigte Rating ist unabhängig von der Bewertung einzelner Apps im Paket.In Bundles können sowohl Kauf-Apps wie auch Apps mit Mietpreismodell angeboten werden – bei letzterem kann der Kunde alle Apps in einem Bundle zu einem vergünstigten Preis mieten. App-Bundles beschränken sich derzeit auf die jeweilige Plattform – ein Bundle aus einer iOS- und einer Mac-App ist nach wie vor nicht möglich. Bundles sind nur im neuen Mac App Store in macOS Mojave verfügbar – im "alten" Mac App Store in macOS 10.12 Sierra oder macOS 10.13 High Sierra werden diese nicht angezeigt.