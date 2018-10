App-Bundles finden den Weg in den Mac App Store

Der App Store startete im Jahr 2011 auch auf dem Mac - und führte seitdem ein ziemliches Schattendasein. Seit der Vorstellung im Jahr 2011 fand nur eine einzige kleinere Design-Änderung bei der Einführung von OS X 10.10 Yosemite statt, ansonsten ließ Apple den Mac App Store völlig unangetastet. Mit dem kürzlich erschienenen macOS Mojave überarbeitete Apple den Mac App Store aber grundlegend vom Design und von der Handhabung her.Trotz der stiefmütterlichen Behandlung ist der Mac App Store für viele Mac-Entwickler die Haupteinnahmequelle. Zwar kehrten auch zahlreiche Entwickler dem Mac App Store aufgrund von neuen Richtlinien wie beispielsweise der Zwang zur App-Sandbox den Rücken, trotzdem finden sich viele populäre Apps und Spiele im Mac App Store wieder.Apple hat in einem knappen Statement bekanntgegeben, dass Entwickler im Mac App Store nun auch App-Bundles zu einem vergünstigten Preis anbieten können – vier Jahre nach der Einführung von App-Bundles im App Store für iOS-Geräte. App-Bundles stehen für Apps mit festem Verkaufspreis wie auch für Apps mit Abonnements bereit. In letzterem Fall mietet der Kunde das komplette App-Bundle mit einem einzigen, vergünstigten Abonnement.Wie auch im iOS App Store müssen die App-Bundles eine Begutachtung durch Apple durchlaufen, bevor diese vom Entwickler zum Verkauf freigegeben werden können. Nur Apps für die jeweilige Plattform lassen sich in einem Bundle anbieten – ein "gemischtes" Bundle aus Mac- und iOS-Apps ist nach wie vor nicht möglich. Es ist damit zu rechnen, dass es bald ein breites Angebot von App-Bundles im Mac App Store gibt.