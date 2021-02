Goodbye erster ARM-Mac: Apple fordert das DTK zurück

Bewerbung, 539 Euro, Rückgabe

Gutschein für M1-Kauf

Zwischen der Ankündigung des Umstiegs auf hauseigene Mac-Prozessoren und dem ersten marktreifen Produkt lagen knapp fünf Monate. Um Entwicklern aber dennoch Gelegenheit zu geben, ihre Apps für die neue Plattform vorzubereiten und zu testen, bot Apple wie schon beim Intel-Switch 15 Jahre zuvor ein "Developer Transition Kit" an. Diesmal handelte es sich um keinen Pentium 3 im Gewand eines Power Macs, sondern um ein A12Z-Board in einem silbernen Mac mini. Dieser gab bereits einen Vorgeschmack darauf, was man von den ARM-Macs erwarten konnte. Selbst das "DTK" zeigte bereits enorme Performance bei kaum feststellbarer Abwärme. Der verwendete Prozessor stammte aus dem 2020er iPad Pro, basiert allerdings auf dem 2018 vorgestellten Chip.Um ein solches Gerät zu erhalten, waren eine Online-Bewerbung bei Apple und nach erfolgreicher Prüfung eine Zahlung von 539 Euro erforderlich. Damit fand aber kein Kauf statt, es handelte sich explizit nur um eine Leihgabe. Wie angekündigt kontaktiert Apple daher momentan Entwickler und fordert dazu auf, das Developer Transition Kit wieder zurückzuschicken. Da sich die Lieferzeiten der M1-basierten Macs im Rahmen halten (derzeit maximal drei Wochen), sieht Apple wohl keinen Grund mehr, die Test-Hardware noch länger zur Verfügung zu stellen. In der E-Mail an Entwickler gibt es auch eine kurze Anleitung, wie die Rücksendung vonstattengeht.Allerdings sind nicht die gesamten 539 Euro verloren, denn in selbiger Nachricht sagt Apple auch einen Einkaufsgutschein für den Apple Store zu. 200 Dollar gibt es, wenn stattdessen ein MacBook Air M1, MacBook Pro M1 oder Mac mini M1 gekauft wird. Uns liegt leider keine Nachricht mit Europreisen vor. Damit endet in Kürze die Produktgeschichte des ersten ARM-Macs – der zwar nie regulär im Handel verfügbar war, vielen Entwicklern aber schnell ans Herz wuchs. Die Basisversion des aktuellen Mac mini kostet 799 Euro . Zusammen mit dem Gutschein bezahlt man also nur geringfügig mehr, als für die Leihgabe des DTKs.