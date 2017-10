Apples TV-Serien: Wann sie kommen, wie man sie empfängt und was auf keinen Fall Thema sein soll

Familienfreundliche Inhalte

Einstellungswelle für TV-Markt

Apples Einstieg in den Filmmarkt hat jetzt einen anvisierten Starttermin: Im Jahr 2019 sollen die ersten fiktionalen, von Apple entwickelten TV-Serien ausgestrahlt werden. Das geht aus einem neuen Bericht von Bloomberg hervor, der sich mit der bekannten Milliarden-Investition Apples in diesen Bereich beschäftigt. Im Unterschied zu den ersten Gehversuchen in dieser Richtung - der Casting-Show »Planet of the Apps« und »Carpool Karaoke« - sollen die TV-Serien nicht exklusiv auf Apple Music zu sehen sein, sondern von sämtlichen Apple-Geräten aus empfangbar werden. Das legt eine Verteilung über die TV-App für iPhones, iPads und Apple TVs nahe, die auch in Deutschland demnächst starten soll.Mit der Produktion eigener Serien tritt Apple in direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Netflix und Amazon. Allerdings gehen die Bloomberg-Quellen davon aus, dass Apple einen sehr viel konservativeren Ansatz bei der Auswahl von Inhalten wählt als etwa HBO und Co. Ausufernde Gewalt soll es ebenso wenig zu sehen geben wie nackte Brüste; mit einer Apple-Version von »Game of Thrones« ist also nicht zu rechnen. Schon bei Carpool Karaoke hatte Tim Cook angeblich nach dem Dreh einzelner Folgen eingegriffen, um bestimmte Vulgärbegriffe noch rausschneiden zu lassen. Die einzige, bisher bekannt gewordene Serienproduktion Apples betrifft eine Fortsetzung der 1980er Anthlogy-Serie von Steven Spielberg »Amazing Stories«, im Deutschen: Unglaubliche Geschichten (MTN berichtete: ).Für den großen Auftritt in der Filmbranche hat Apple in der letzten eine Menge neues Personal eingekauft. Der jüngste Neuzugang ist besonders für Europa interessant: Jay Hunt soll Creative Director für Apples TV-Bemühungen auf unserem Kontinent werden, wie Variety berichtet. Bis Juni war sie für die Inhalte des britischen Channel 4 zuständig, davor arbeitete sie bei BBC One. Bekannte Serien wie »Sherlock« oder »Luther« fielen damals in ihren Zuständigkeitsbereich. Ab Januar kümmert sie sich darum, dass auch hierzulande die Apple-Produktionen zu sehen sein werden und berichtet direkt an Jamie Erlicht und Zack Van Amburg, die neuen TV-Chefs bei Apple. Erst letzte Woche wurde die Einstellung des Amazon-Serienproduzenten Morgan Wandell bekannt