Videovergleich: iPhone 8 vs. Galaxy Note 8

In der vergangenen Woche hatte Samsung mit dem Note 8 das neue Flaggschiff im Sortiment vorgestellt - in der nächsten oder übernächsten Woche wird Apple zeigen, welches Gerät fortan das iPhone-Sortiment anführt. Die Zielgruppe von iPhone 8 und Note 8 ist nicht unbedingt deckungsgleich, dennoch haben die beiden Geräte gemeinsam, preislich wie ausstattungsmäßig vorne zu stehen. Mit wesentlichen Überraschungen ist beim iPhone 8 nicht mehr zu rechnen. In einigen Teilen streute Apple selbst schon zahlreiche Vorabinformationen, beispielsweise durch eindeutige Hinweise im Code der iOS-Beta, außerdem kursieren seit Wochen Schemazeichnungen, Gehäuseteile sowie Fotos und Videos komplett zusammengesetzter Dummys. Fertig montierte iPhones samt Innenleben kursieren natürlich noch nicht, weswegen es auch nur Indizien gibt, wie Apples neuer Gesichtsscanner funktioniert. Die Proportionen und Designmerkmale des iPhone 8 können hingegen als weitgehend gesichert eingestuft werden. Ein Video vergleicht jetzt das neue Samsung Galaxy Note 8 mit einem Dummy des iPhone 8.Samsung positioniert das Galaxy Note 8 als Smartphone für Nutzer, die viel Arbeit auf dem Gerät erledigen wollen. Das riesige Display mit 6,3" Display-Diagonale übertrifft nicht nur alle anderen Samsung-Smartphones, sondern auch das iPhone 8 - dieses erhält aller Wahrscheinlichkeit nach ein 5,8"-Display. Spätestens seit Apples Entscheidung, die Kamera nicht mehr bündig zu verbauen, sondern leicht hervorstehen zu lassen, wird auch die iPhone-Rückseite regelmäßig intensiv diskutiert. Auch beim iPhone 8 steht die Dual-Kamera über, allerdings ist das Bauteil etwas eleganter als im iPhone 7 untergebracht. Samsung setzt zwar auf ein ähnliches Kamera-Konzept, allerdings unterscheidet sich das Design der Partie deutlich. Samsung bringt direkt neben der Dual-Kamera übrigens auch noch einen Fingerabdrucksensor mit. Viele Nutzer hatten sich über die ungünstige Position des Sensors beschwert - offensichtlich nicht erfolgreich.