Apple patentiert alternative Art der Mac-Bedienung

Bedienung über Handbewegungen

Maus und Tastatur noch lange nicht vor dem Aus

Hollywood-Regisseure denken sich für Science-Fiction-Geschichten immer wieder aus, wie sich Computer und deren Bedienweise in der Zukunft entwickeln könnte. Häufig sieht man in entsprechenden Filme, wie sich die Protagonisten statt mit einem Bildschirm mit Hologrammen auseinandersetzen, durch deren Anzeigen sie sich mittels Handbewegungen durchfuchteln. Ganz grob ist es das, was sich Apple in einem gestern bewilligten Patent hat sichern lassen.Das Patent Nr. 9,829,988 befasst sich unter der Überschrift »Three dimensional user interface session control using depth sensors« damit, dass der Mac die Handbewegungen des Nutzers in einem bestimmten Kamerafeld im Auge behält. Die Patentbeschreibung enthält eine Reihe von möglichen Befehlsgesten, die der Rechner auf diese Weise interpretieren können soll, etwa die »Drücken«-, »Hoch«- oder »Wellen«-Geste.Grundlage ist eine 3D-Tiefenkamera, wie sie beispielsweise auch im iPhone X zum Einsatz kommt. Mittels Projektion von Infrarotpunkten und deren Rückstrahlung können Sensoren die jeweiligen Abstände messen und so ein 3D-Modell des von der Kamera eingefangenen Bereichs errechnen. Auf diese Weise könnte der Mac die entfernten Handbewegungen des Nutzers erkennen und als Befehle interpretieren. Als Erfinder sind Apple-Techniker genannt, die der Konzern 2013 im Rahmen der PrimeSense-Übernahme eingestellt hat.Es ist nicht anzunehmen, dass diese Gestensteuerung ohne Touch bald der neue Eingabe-Standard auf dem Mac wird - wie immer muss auch hier erwähnt werden, dass Patente nicht zwangsläufig eine konkrete Technologie ankündigen, sondern einfach Möglichkeiten schützen sollen. Maus und Tastatur bleiben sicherlich noch eine Weile Eingabewerkzeuge Nummer 1 am Mac. Doch ähnlich wie die Sprachsteuerung über Siri könnte eine Gestensteuerung mittelfristig eine experimentelle Ergänzung darstellen, um die Eingabemethoden der Zukunft vorzubereiten. Der von iOS-Geräten bekannten Touch-Bedienung hat Apple anders als andere Hardware-Hersteller stets eine Absage erteilt.Weiterführende Links: