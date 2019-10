Apple neuer Werbespot: Datenschutz auf dem iPhone

Unzählige Details des eigenen Lebens

Der Schutz der persönlichen Daten von iPhone-Nutzern sollte einfach, unkompliziert und leicht zu verstehen sein. Unter diesem Motto hat Apple jetzt einen neuen Werbespot veröffentlicht, mit dem das Unternehmen einmal mehr die Sicherheit seiner Geräte herausstellt. Der Titel des gut einminütigen Videos: "Privacy on iPhone – Simple as that".Heutzutage befinden sich mehr persönliche Daten auf einem Smartphone als im eigenen Zuhause, heißt es in dem Video zu Bildern einer Großstadt bei Nacht. Jeder trage unzählige Details seines Lebens mit sich herum, etwa den aktuellen Aufenthaltsort und Nachrichten, aber auch die Herzfrequenz nach einem Lauf. Der Schutz dieser höchst privaten und zutiefst intimen Informationen sei daher wichtiger als jemals zuvor. "Diese Daten sollten nur Ihnen gehören", erklärt die Sprecherin am Ende des Videos. "So einfach ist das."Im Text zu dem auf YouTube veröffentlichten Werbespot verweist Apple auf eine spezielle Webseite , auf der weitere Informationen zum Thema Datenschutz zu finden sind. Dort erklärt das Unternehmen einige der Maßnahmen, mit denen die persönlichen Informationen beispielsweise auf iPhone und Apple Watch geschützt werden. Apple nennt etwa die Absicherung der Geräte mit Face ID, Touch ID oder einem Code. Darüber hinaus versichert der kalifornische Konzern, dass er niemals persönliche Daten erfasse und an Werbetreibende oder andere Unternehmen verkaufe.Darüber hinaus betont Apple die hohe Sicherheit des hauseigenen Zahlungsdienstes Apple Pay. Transaktionsdaten würden nicht gespeichert, und Händler erhielten niemals die Kreditkartennummern. App-Entwickler hätten sich an Apples strenge Richtlinien zum Datenschutz zu halten; wer dagegen verstoße, müsse damit rechnen, dass seine App aus dem App Store entfernt werde. Schließlich verweist Apple noch darauf, dass sämtliche auf einem iPhone gespeicherten Informationen sicher verschlüsselt sind.