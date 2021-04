Apple mit "dramatischem" Umsatzwachstum? Die Quartalskonferenz steht bevor

Apple profitiert von der Marktlage

Die Einschätzungen überschlagen sich

28. April: Um 23 Uhr gibt es die Frage-und-Antwort-Runde

Morgen Abend (28. April) findet Apples Quartalskonferenz statt, auf der das Unternehmen detailliert aufschlüsselt, wie die Monate Januar bis März liefen. In Apples Zählweise handelt es sich dabei um das zweite Geschäftsquartal 2021. Wie immer blickt die Wall Street natürlich außerordentlich gespannt auf das Abschneiden Apples. Man erinnere sich: Vor einem Jahr lautete die Frage noch "Wie schlimm kommt es wirklich?", denn zu jenem Zeitpunkt war nicht einzuschätzen, ob die Corona-Situation mit schlechten Ergebnissen einhergeht. Diesmal steht hingegen etwas ganz anderes im Raum, denn unter Marktbeobachtern heißt es viel eher "Wie sensationell werden die Werte?".Ohne jeden Zweifel gelang es Apple bestens, sich auf die veränderte Marktsituation einzustellen. Hilfreich war, dass Apple ohnehin schon Produkte anbot, die sich in Zeiten von Home-Office und Home-Schooling höherer Nachfrage erfreuten. Dazu kommen aber auch noch Faktoren wie die Nachfrage nach M1-Macs – denn die meisten Marktexperten gehen von wesentlichen Zuwächsen aus, selbst ohne den Corona-Faktor.Blickt man auf die Quartalsprognosen, so zählen diejenigen zu den Pessimisten, die von weniger als 30 Prozent Umsatzwachstum im Jahresvergleich ausgehen. Der Durchschnittswert professioneller Analysten namhafter Banken liegt bei +35 Prozent, Apple selbst gab hingegen erneut keine Prognose ab. Wie es vor drei Monaten hieß, sei der Markt weiterhin von zu vielen unbeeinflussbaren Faktoren geprägt, was eine seriöse Vorhersage unmöglich mache. In der Vergangenheit gelang es Apple fast immer, alle Prognosen zu überbieten – man darf gespannt sein, wie es diesmal läuft.Die telefonische Pressekonferenz beginnt um 23 Uhr unserer Zeit, Apple verschickt die offizielle Pressemitteilung samt aller Zahlen aber normalerweise bereits eine halbe Stunde zuvor. Dass der Titel einmal mehr "record-breaking earnings" enthält, bezweifelt dabei kaum jemand. Schon das Ergebnis für vorherige Quartal war schlichtweg sensationell , Apple hatte im Weihnachtsgeschäft 111,4 Milliarden Dollar an Umsatz erzielt und den Gewinn um 35 Prozent gesteigert.