Apple leakt die Namen der kommenden iPhones per Sitemap

iPhone Xs und iPhone Xs Max

Das 6,1"-Modell: iPhone Xr

In den vergangenen Tagen kursierten widersprüchliche Angaben zur Benennung der neuen iPhone-Baureihen. Als sicher galt zwar, dass Apple die bisherige Art und Weise der Bezeichnung abändert, der exakte Produktname war aber noch nicht bekannt. Jetzt hat Apple aber wohl frühzeitig verlauten lassen, für welche Titulierung man sich entschied, denn die Produktnamen sind im Quelltext der Produktseiten zu finden. In der XML-Datei der Produkte-Sitemap befinden sich nämlich mehrere neue Einträge samt Modellnummern. Demnach lautet der Name der 2018er Serien folgendermaßen:Diese Bezeichnung galt bereits als sicher, denn mehrere Berichte hatten übereinstimmend davon gesprochen, Apple lasse auf eine ganz neue Generation wieder das s-Modell folgen. Beim Modell mit 6,5"-Display schaffte Apple tatsächlich das "Plus" als Zusatz ab und entschied sich für "Max". Ob dies allerdings flüssiger über die Lippen geht, besser klingt oder als Schriftzug besser aussieht sei einmal dahingestellt. "Xs" als kleinste Kleidergröße neben ein "Max" zu stellen macht zumindest hierzulande einen eher sperrigen Eindruck.Offen war hingegen noch, ob die farbenfrohe Serie mit 6,1"-Displays ebenfalls ein "c" zur Seite gestellt bekommt – also wie vor fünf Jahren bei der Vorstellung des iPhone 5c. Dem ist nicht so, denn besagte Sitemap spricht eindeutig von einem iPhone "Xr". Wie bereits zum iPhone Xs Max angemerkt: Wirklich ersichtlich ist damit nicht, um was für ein Produkt es sich genau handelt. Am Namen erkennt der Kunde kaum, ob er damit eine besonders schnelle Version des iPhones erwirbt ("R" als Kürzel für schnelle Autos) oder für was der Buchstabe ansonsten stehen soll.Ebenfalls aus dem Quelltext hervor gehen Schutzhüllen in den Farben Midnight Blue, Weiß, Schwarz, Stone sowie Produkt RED. Letzteres scheint zu bestätigen, dass es diesmal direkt zum Marktstart schon eine RED-Variante des iPhones geben wird – und nicht erst mit einigen Monaten Verzögerung.