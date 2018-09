Weiterer Leak: Die Varianten der kommenden Apple Watch samt Abmessungen

Nachdem sich in Apples Sitemap jetzt bereits die Namen der kommenden iPhones finden ließen (siehe diese Meldung: ), gibt es weitere interessante Entdeckungen. Auch für die in wenigen Stunden erscheinende Apple Watch Series 4 legte Apple bereits Einträge an, wenngleich die Bezeichnung "Series 4" nicht aus den Einträgen hervorgeht. Die älteren Modelle sind als "Series 3" vermerkt, bei den noch nicht verfügbaren Serien heißt es hingegen derzeit nur "Apple Watch". Ob Apple auf die Nennung der Generationsnummer verzichten wird, lässt sich daraus nicht sicher entnehmen – ein solcher Schritt wäre aber durchaus denkbar und nicht unwahrscheinlich.Angesichts mehrerer Berichte sowie vorab aufgetauchter Screenshots aus einem Produktvideo wurde bereits publik, dass die Displaygröße der Apple Watch wächst. In der XML-Datei zur Erstellung der Sitemap macht Apple nun aber auch konkretere Angaben. Gab es die Apple Watch zuvor in den Größen "38mm" und "42mm", so lauten die Abmessungen in Zukunft "40mm" und "44mm". Weiterhin gibt es Modelle mit und ohne Mobilfunkanbindung.Auch die Farbvarianten gehen aus der Datei hervor. Apple hinterlegte "Silver", "Space Gray" sowie "Gold". Die vor einigen Tagen aufgetauchte Produktgrafik legte nahe, dass der neue Goldton nicht so matt wie bei der aktuellen Aluminium-Variante ausfällt, sondern hochglänzend und an echtes Gold erinnernd gestaltet ist.Die zitierte Sitemap wurde übrigens nicht einmal eine Stunde alt, denn offensichtlich erkannte Apple den Lapsus und entfernte die Datei umgehend wieder. Momentan sind daher alle Hinweise auf Namen und Varianten der zukünftigen Baureihen wieder getilgt. Weitere unbekannte Bezeichnungen ließen sich in der Sitemap nicht finden. Zumindest beim iPad Pro steht daher keine Umbenennung an und Apple wird auch die 2018er Serie mit gleichem Namen versehen. Da Apple nicht mehrere Generationen parallel verkauft, ist eine namentliche Abgrenzung weniger wichtig – stattdessen gibt es das iPad 9,7" sowie das iPad Pro in zwei Displaygrößen.