2019: Apples Fahrplan für die zweite Jahreshälfte

Juli/August: Apple Card

September: Systeme

Die erste Jahreshälfte 2019 ist so gut wie vorbei und brachte der Apple-Welt neue Modelle des iMacs sowie des MacBook Pro, außerdem ließ Apple das iPad mini neu aufleben, reanimierte den Markennamen "iPad Air" für die 10,5"-Variante und lieferte auf dem März-Event einen Ausblick auf die Dienste-Zukunft. Das momentan noch sehr überschaubare Angebot an "Channels" ist schon seit Mitte Mai live, die große Content-Offensive folgt erst in wenigen Monaten. Auf der WWDC Anfang des Monats zeigte Apple dann einen ersten Ausblick auf die kommenden Betriebssysteme und demonstrierte erstmals den Mac Pro samt Pro-Display. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, wie nun der Fahrplan für die zweite Hälfte des Jahres aussieht.Fünf Jahre nach dem Einstieg in die Branche der Zahlungsdienstleistungen (Apple Pay) geht Apple demnächst einen weiteren großen Schritt und stellt die erste eigene Kreditkarte vor, herausgegeben von Goldman Sachs. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, Apple spricht derzeit von "im Sommer". Wer auf weitere Länder hofft, muss noch einiges an Geduld zeigen. Von Goldman Sachs war zu hören, man "prüfe" die Ausweitung. Da das Bankenwesen in den einzelnen Ländern oft anders tickt, dürfte dies aber wieder ein mehrjähriger Prozess sein. Beispielsweise kam Apple Pay erst vier Jahre nach der Ankündigung auch nach Deutschland.Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass Apple wohl auch diesmal den September als Update-Monat wählt. Da Apple weiterhin am Jahrestakt festhält, benötigt man zur Vorhersage des Termins keine Kristallkugel. Normalerweise brachte Apple immer erst iOS auf den Markt, wenige Tage vor Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation, macOS folgte dann ein bis zwei Wochen später. Bis September gibt es für Apple aber noch einiges zu tun, denn bislang erschien erst eine einzige Entwicklerversion, die öffentliche Testphase wurde noch nicht eröffnet.Zusammenfassung der Neuerungen: macOS 10.15 Catalina iPadOS iOS 13 watchOS 6 tvOS 13