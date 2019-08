Event-Monat Oktober: Microsoft, Google – und möglicherweise Apple

Microsoft: Surface-Event

Made by Google

Obwohl Apple bislang noch keine Einladungen verschickt hat, gilt es weithin als sicher, dass wieder ein September-Event geplant ist. Höchstwahrscheinlich findet dieses am 10. September statt, zumindest legte dies ein kürzlich aufgetauchter Screenshot nahe. Rätselraten herrscht allerdings noch immer, ob es noch ein zweites Apple-Event gibt. Dies ist jedes Jahr aufs Neue spannend – mal entschied sich Apple für eine gesonderte Mac- und iPad-Veranstaltung (z.B. 2016 und 2018), mal erfolgten die Ankündigungen allesamt im September (z.B. 2015 und 2017). Doch nicht nur für die Apple-Welt ist der Oktober (hoffentlich!) ein spannender Monat, auch andere Branchenriesen haben bereits Veranstaltungen angekündigt.Für den 2. Oktober lädt Microsoft nach New York und zeigt dort aller Wahrscheinlichkeit nach ein neues Surface-Modell, das aus zwei Displays besteht. Seit zwei Jahren arbeitet Microsoft angeblich bereits unter dem Codenamen "Centaurus" daran. Bis zur Markteinführung sollen zwar noch einige weitere Monate vergehen, dennoch werde Microsoft lauf The Verge zeigen, wie sich das Unternehmen die Zukunft portabler Computer vorstellt. Allerdings herrscht dennoch eine gewisse Restunsicherheit – denn es wäre nicht das erste Surface-Produkt, welches Microsoft-CEO Satya Nadella wenige Wochen vor der geplanten Präsentation streicht.Google hat zwar das genaue Datum noch nicht genannt, ebenso wie bei Apples September-Event weiß allerdings so ziemlich jeder in der Branche, wann mit der Veranstaltung zu rechnen ist. In der ersten oder zweiten Oktoberwoche äußert sich Google demnach zur Markteinführung der neuen Smartphone-Serie. Schon bestätigt ist, dass Google beim Pixel 4 auf Sensoren im Gehäuse setzt, um trotz Gesichts- und Gestenerkennung auf eine "Notch" verzichten zu können – dafür befindet sich allerdings ein kompletter schwarzer Streifen auf der Front. Ende Juli hatte Google zahlreiche Details zum Pixel 4 genannt (siehe ), kündigte aber an, es werde im Oktober noch einige weitere Details geben.