Konkurrenz chancenlos: Benchmarks des iPhone 12 Pro aufgetaucht

Modell Single-Core Multi-Core iPhone 12 Pro 2020, A14, 2,99 GHz, 2/6 Kerne ~1600 ~4150 iPad Air 4 2020, A14, 2,99 GHz, 2/6 Kerne 1583 4198 iPhone 11 Pro 2019, A13, 2,66 GHz, 2/6 Kerne ~1330 ~3300 iPhone XS 2018, A12, 2,49 GHz, 2/6 Kerne ~1100 ~2600 Developer Transition Kit, A12Z, 2,4 GHz, 4/8 Kerne 1098 4555 iPad Pro 2020, A12Z, 2,4 Ghz, 4/8 Kerne ~1100 ~4600 Mac mini 2018, i3, 3,6 GHz, 4 Kerne ~910 ~3400 MacBook Air 2020, i5, 1,1 GHz, 4 Kerne ~1120 ~3400 MacBook Pro 2019, i9, 2,3 GHz, 8 Kerne ~1130 ~7200 Mac Pro 2019, Xeon W-3235, 3,3 GHz, 12 Kerne ~1170 ~12000

Konkurrenz chancenlos

Erster Chip mit einer Strukturbreite von 5 nm

Ab heute lassen sich zwei der vier neuen iPhone-Modelle vorbestellen – Interessenten des iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max müssen sich allerdings noch bis zum 6. November gedulden. Nun sind bereits erste Benchmarks des iPhones 12 Pro auf Geekbench.com aufgetaucht. Apple stellte den Apple A14 zuerst mit dem iPad Air der vierten Generation im September vor – und die gesamten iPhone-12-Modelle setzen genau den gleichen Chip ein.Wie zu erwarten war erreicht der A14 im iPhone 12 Pro fast exakt dieselben Benchmark-Ergebnisse wie im iPad Air der vierten Generation. Über diverse Tests gemittelt erzielt der A14 im iPhone 12 Pro rund 1600 Zähler im Single-Core-Benchmark und 4150 Punkte im Multi-Core-Benchmark:Damit ist das iPhone 12 Pro rund 25 Prozent schneller als das iPhone 11 Pro – eine beeindruckende Steigerung innerhalb eines Jahres. Es finden sich auch einige Benchmark-Ergebnisse des iPhone 12 Pro auf Geekbench wieder, welche deutlich geringere Multi-Core-Werte ausweisen – doch höchstwahrscheinlich waren diese Geräte noch nicht vollständig mit der Ersteinrichtung fertig. Wie alle Benchmark-Tools, welche als Programm in einem Betriebssystem laufen, teilen sich diese die zur Verfügung stehenden Ressourcen mit anderen Programmen und Hintergrundprozessen – daher erhält man bei mehrfachen Tests oft abweichende Werte.Besonders im Vergleich zur Konkurrenz ist der Apple A14 meilenweit voraus: Das gerade vorgestellte Google Pixel 5 erzielt bei Geekbench gerade einmal knapp 600 Zähler – im Multi-Core-Benchmark nur 1600 Punkte. Das aktuell schnellste Android-Handy im Geekbench-Test ist das OnePlus 8 mit knapp 900 Punkten im Single-Core-Benchmark und einem Multi-Core-Wert von 3200 Zählern – allerdings mit 8 statt 6 Kernen wie der Apple A14.Der Apple A14 ist der erste Prozessor mit einer Strukturbreite von nur 5 nm. Zuvor setzte Apple beim A12 wie auch beim A13 auf 7 nm. Es ist zu erwarten, dass auch die kommenden Prozessoren in den Apple-Silicon-Macs eine Strukturbreite von 5 nm aufweisen. Noch ist unbekannt, welche Taktraten damit in MacBooks und Desktop-Macs möglich werden. Der A14 im iPad Air der vierten Generation und im iPhone 12 takten mit bis zu 3 GHz. Bei aktiver Kühlung und größerem Gehäuse sind hier durchaus 4 bis 5 GHz im Turbo-Boost-Modus möglich.