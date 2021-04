Apple half Adobe, Flash auf das iPhone zu portieren – scheiterte aber

Forstall: Apple war an Flash interessiert

Langsamer Abstieg

Mitte der 2000er fand sich das Adobe-Flash-Plugin auf fast jedem Computer wieder, denn viele Internetseiten funktionierten ohne Flash kaum oder gar nicht. Bei Flash handelt es sich um eine Plattform zur Entwicklung interaktiver Inhalte, welche beispielsweise im Browser wiedergegeben werden können. In der damaligen Zeit standen viele heute verfügbare Web-Technologien noch nicht bereit, sodass der Umweg über Plugins notwendig war.Apple stellte im Januar 2007 das allererste iPhone vor – die Auslieferung begann im Sommer 2007. Apple bewarb aggressiv, dass das iPhone keine abgespeckte Version des Internets bietet, sondern einen kompletten, echten Web-Browser. Doch in der damaligen Zeit hatten Flash-Inhalte eine hohe Verbreitung – und genau diese konnte das iPhone nicht wiedergeben.Nach erscheinen des ersten iPhones äußerte sich Apple oftmals zu Flash und stellte die Situation so dar, als ob Apple willentlich auf Flash verzichtet, um das Internet zu einem sichereren Ort zu machen und echte Standards zu etablieren. Mit dieser Strategie hatte Apple auch Erfolg und Flash ist eine Dekade später von den meisten Computern, Mobilgeräten und Webseiten verschwunden – doch Apple war damalig an einer Portierung interessiert.Wie aus Gerichtsunterlagen im Streit Apple gegen Epic hervorgeht, war Apple laut Scott Forstall damalig sehr wohl an Flash auf dem iPhone interessiert. Apple soll laut Forstall Adobe bei der Portierung geholfen haben – und ein Prototyp lief sogar auf iOS. Da Flash sich aber sehr tief ins System verankerte und dies zu Sicherheitsproblemen führte, sah Apple von einer Auslieferung ab. Außerdem war die Performance laut Forstall "unterirdisch und peinlich", sodass für den Kunden kaum ein Mehrwert herausgekommen wäre.Nachdem Apple den Smartphone-Boom Ende der 2000er auslöste, sahen sich viele Webseiten mit Flash-Inhalten nach Alternativen um. Doch dies war ein langsamer Prozess und Adobe hielt lange an Flash fest. Erst 10 Jahre nach Erscheinen des iPhones gab Adobe im Jahr 2017 bekannt, Flash abzukündigen. Eingestellt wurde Flash erst vor vier Monaten, nämlich am 31. Dezember 2020.