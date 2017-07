Apple gibt nächsten Dienstag die Quartalsergebnisse bekannt

Am 1. August findet Apples nächste Quartalskonferenz statt. Apple gibt dann bekannt, wie gut die Geschäfte im dritten Finanzquartal 2017, also dem zweiten Kalenderquartal 2017 liefen. Behandelt wird daher der Dreimonatszeitraum April bis Juni. Während es im April und Mai sehr still in der Apple-Welt war, brachte der Juni zumindest einige Aktualisierungen mit. So stellte Apple die erste Revision des MacBook Pro mit Touch Bar vor, außerdem gab es neue Modelle von iMac und MacBook sowie minimale Anpassungen beim MacBook Air. Da Apple den größten Kassenschlager jeweils im September auf den Markt bringt, fällt das zweite Kalenderquartal meist schwächer aus - viele potenzielle iPhone-Kunden warten dann auf die nächste Generation.Vor einem Jahr hatte Apple 42,36 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7,8 Milliarden Dollar Gewinn erzielt. Apple geht in der eigenen Prognose von 43,5 bis 45,5 Milliarden Dollar aus, rechnet also mit einem etwas besseren Ergebnis. Tim Cook deutete aber schon vor einigen Monaten an, das Umfeld für aktuelle iPhones sei etwas schwierig, da so viele Kunden sich bereits auf das 2017er Modell freuen. Das ebenfalls im Juni aktualisierte iPad könnte zwar etwas höhere Verkaufszahlen bringen, Einschätzungen zufolge aber zu keiner Trendwende auf dem schwächelnden Tablet-Markt führen. In der Dienste-Sparte gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach erneut solides Wachstum. Beim Mac besagten jüngste Prognosen, dass mit keinem Zuwachs zu rechnen ist - möglicherweise verschlechtern sich die Zahlen im Jahresvergleich sogar geringfügig (siehe Die telefonische Pressekonferenz findet um 23 Uhr unserer Zeit statt, mit der Bekanntgabe der Ergebnisse ist aber schon ca. eine halbe Stunde vorher zu rechnen. Apple versendet die Pressemitteilung normalerweise immer gegen 22:30 Uhr. Geleitet wird die Quartalskonferenz wie immer von Tim Cook sowie Finanzchef Luca Maestri. Nach dem allgemeinen Intro haben angemeldete Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.