Apple, das profitabelste Unternehmen von allen

Nach Gewinnen

Angestellte

Aufsteiger

Es ist kein Geheimnis, dass Apple mit Gewinnspannen arbeitet, von denen andere Hersteller nur träumen können. Kombiniert mit den abgesetzten Stückzahlen erzielt Apple damit Quartal für Quartal hohe Milliardengewinne. Gerade in den letzten fünf Jahren traf Apple den Geschmack der Kunden besser denn je, wie die Gewinn- und Umsatzkurve zeigt. In den Fortune 500 ist Apple auch in diesem Jahr wieder ganz vorne mit dabei. Unter allen US-Unternehmen gibt es nur zwei Anbieter, die mehr Umsatz als Apple erzielten. WalMart kam auf einen Jahresumsatz von 485 Milliarden Dollar, die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway auf 223 Milliarden Dollar. Apple erzielte einen Jahresumsatz von 215 Milliarden Dollar.Blickt man jedoch auf die erzielten Gewinne, dann nimmt Apple den ersten Platz ein. 45,7 Milliarden Dollar gewinnen reichen nicht nur für den Spitzenplatz, sondern auch für einen ganz erheblichen Abstand auf Nummer 2 der Liste. J.P. Morgan kam auf 24,7 Milliarden Dollar, Berkshire Hathaway auf 24,1 Milliarden. Umsatzkönig WalMart lässt sich hingegen in der Disziplin "Gewinn" erst auf der 11. Position finden. Googles Dachgesellschaft Alphabet ist Fünfter (19,5 Mia), Microsoft Siebter (16,8 Mia) und Intel Neunzehnter (10,3 Mia).Nach Anzahl der Angestellten (2,3 Millionen) sortiert führt WalMart die Liste an - kein Wunder bei mehr als 11.000 Geschäften. Die US-Handelskette Kroger folgt mit 443.000 Beschäftigten. Im IT-Bereich ist IBM mit 414.000 Angestellten das größte Unternehmen, Amazons Belegschaft umfasst 314.000 Personen, was in der Aufstellung Rang 8 ergibt. Mit nur 116.000 Angestellten ist Apple vergleichsweise klein und befindet sich auf Rang 57. Allerdings beschäftigt Apple 2.000 Personen mehr als Microsoft und 45.000 Personen mehr als Alphabet - ein Grund für diese Diskrepanz sind unter anderem die vielen Mitarbeiter der Apple Stores.Besonders viele Plätze nach vorne machten in den Fortune 500 unter anderem Netflix (65 Plätze aufgestiegen, jetzt 314), Facebook (+59, Rang 98) und PayPal (+43, Rang 264). Newell Brands, Anbieter von Haushaltswaren, legte gar um 226 Plätze auf Rang 208 zu. Tesla ist mit 7 Milliarden Dollar Jahresumsatz übrigens erstmals in den Top 500 vertreten und kommt auf Position 383.