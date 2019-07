Apple gibt morgen die Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekannt

Was machen China, der Mac und das iPhone?

Dienste – und Apple Card

Morgen findet Apples nächste Quartalskonferenz mit Bekanntgabe der Zahlen für den Dreimonatszeitraum April bis Juni statt. In Apples eigener Zählung handelt es sich dabei um das dritte Quartal 2019, denn bekanntlich beginnt das Finanzjahr für Cupertino bereits im Oktober. Normalerweise ist besagtes zweites Jahresquartal eher weniger spannend, denn weder kommt es angesichts des üblichen Produktzyklus' zu Rekorden, noch zu massiven Rückgängen im Vergleich zum Quartal zuvor – wie es bei den April-Zahlen stets der Fall ist, also nach dem starken Weihnachtsgeschäft. Apple selbst prognostiziert einen Umsatz zwischen 52,5 und 54,5 Milliarden Dollar, womit man ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres läge.Marktbeobachter werden vor allem darauf blicken, ob sich Apples einstiges Boom-Geschäft in China noch weiter abkühlte und wie sich die iPhone-Umsätze verhalten. Obwohl es zwar keine genauen Stückzahlen mehr gibt, nennt Apple immer noch den Umsatz der verschiedenen Sparten. Ziemlich konträre Einschätzungen kursieren im Vorfeld zum Mac-Business. Wie vor zwei Wochen berichtet, geht Gartner vom schlechtesten Wert sei acht Jahren aus. Ganz anders die Auffassung der IDC: Sowohl die Stückzahlen als auch der Umsatz sollen steigen.Natürlich wird sich Apple auch wieder ausführlich zum Dienste-Sektor äußern, wenngleich der nächste Sprung nach vorne erst im Herbst mit den eigenproduzierten Serien ansteht. Seit einigen Wochen bietet Apple zwar kostenpflichtige "Channels" an, diese dürften jedoch nicht die Geschäftszahlen in die Höhe schießen lassen. Da Apple auf den Quartalskonferenzen oft unüblich offen über die Zukunft plaudert, bleibt wie immer die Hoffnung, dass es interessante Ankündigungen gibt – beispielsweise zum genauen Marktstart der Apple Card, der im August erfolgen soll. Auch auf Informationen zur Internationalisierung der Kreditkarte warten viele.