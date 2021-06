Apple gibt macOS 12 Monterey in der zweiten Beta frei

Verbesserungen von Monterey

Neuerungen der Beta 2

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 2: Buildnummer: in Kürze (veröffentlicht 28.06.2021)

iOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19A5281h (veröffentlicht: 25.06.2021)

iPadOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19A5281h (veröffentlicht: 25.06.2021)

tvOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19J5288e (veröffentlicht: 25.06.2021)

watchOS 8, Beta 2, Buildnummer: 19R5286f (veröffentlicht: 25.06.2021)

Als Apple zur ersten Aktualisierung der WWDC-Betas ansetzte, fehlte macOS 12 Monterey merkwürdigerweise. Allerdings hat Apple die Freigabe nun nachgeholt, denn ab sofort steht auch vom Mac-Betriebssystem eine zweite Beta zur Verfügung. Registrierte Entwickler können diese über den Developer-Bereich herunterladen, für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms ist es erst irgendwann im Juli so weit. Mit Betaphasen für macOS kann sich Apple normalerweise immer etwas mehr Zeit lassen, denn es gibt keinen Hardware-Jahreszyklus wie beim iPhone, der den Veröffentlichungstermin diktieren würde. Major Releases von macOS erscheinen daher normalerweise eine bis mehrere Wochen später.Zu den wichtigsten Neuerungen in macOS Monterey zählen "Universal Control", um gleichzeitig über Plattformen hinweg zu arbeiten (siehe ). Zumindest in der ersten Beta war das Feature aber noch nicht aktiv. Außerdem wandert die Shortcuts-App auch auf den Mac, was mit dem langfristigen Aus von Automator einhergehen wird. Monterey versetzt Macs zudem in die Lage, als AirPlay-Empfänger zu dienen, Spatial Audio an die AirPods Pro zu schicken und bei niedrigem Akkustand in den Stromsparmodus zu wechseln. Außerdem überarbeitete Apple Safari und spendiert dem Browser eine neue Oberfläche samt Funktionen wie Tab-Gruppen.Noch ist nicht bekannt, welche Stellen Apple in der neuen Beta anfasste. Allerdings dürfte wohl, genauso wie in iOS 15 Beta 2 , nun SharePlay aktiv sein und die Karten-App ein neues Icon aufweisen. Von Fehlerbehebungen in iCloud Private Relay ist ebenfalls auszugehen.Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich aus, aufgeführt sind an dieser Stelle allerdings nur die Beta-Builds der nächsten Major Releases.