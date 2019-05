Apple gibt iOS 12.4, macOS 10.14.6, tvOS 12.4 und watchOS 5.3 in der ersten Beta frei

Fit für die Apple Card?

watchOS 5.3

Es gibt also doch noch ein größeres Update für iOS 12 und macOS 10.14 Mojave, obwohl nur noch zweieinhalb Wochen bis zur World Wide Developers Conference und somit zur ersten Betaversion von iOS 13 und macOS 10.15 vergehen. In der Vergangenheit erschien das letzte größere Update für eine OS-Generation meist deutlich vor Veröffentlichung des nächsten "Major Releases". Bei iOS 11.4 war es Mai 2018, bei iOS 10.3 März 2017, bei iOS 9.3 März 2016. Anschließend folgten nun noch kleinere Bugfixes bzw. Sicherheitsupdates.Ab sofort steht nun aber die erste Entwicklerversion von iOS 12.4 zur Verfügung, wie üblich beim ersten Testbuild nicht für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms. Da die Updates sicherlich nicht vor dem 3. Juni für alle Nutzer auf den Markt kommt, werden sich also zwei Betaversionen von iOS, macOS, tvOS und watchOS überlappen und zeitgleich angeboten. Gleichzeitig veröffentlichte Apple nämlich auch die erste Beta von macOS Mojave 10.14.6 sowie von tvOS 12.4.Angesichts des Zeitpunkts lässt sich begründet spekulieren, welche funktionelle Neuerung iOS 12.4 mitbringt. Im Sommer erscheint in den USA die Apple Card, Apples in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs herausgegebene Kreditkarte. iOS 12.3 hatte bereits die technischen Grundlagen gelegt, allerdings nur zur (ausgeblendeten) Einrichtung einer neuen Apple Card. iOS 12.4 dürfte nun weitere Funktionen mitbringen, zumal Apple kürzlich damit begann, die Apple Card von Mitarbeitern testen zu lassen.Das Betriebssystem der Apple Watch hinkt eine Versionsnummer hinterher, denn als Anfang der Woche iOS 12.3 und tvOS 12.3 erschienen, gab es für watchOS nur Version 5.2.1. Das nächste größere watchOS-Update erscheint daher als watchOS 5.3. Wie schon für iOS 12.4 argumentiert, ist wohl Unterstützung der Apple Card auch die maßgebliche Änderung in watchOS 5.3. Wir aktualisieren diese Meldung sobald es erste Informationen zu den Neuerungen der beiden Systemupdates gibt. Offizielle Release Notes veröffentlichte Apple bislang nicht.