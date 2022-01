Apple feiert M1 mit speziellem T-Shirt für Ingenieure und Entwickler

Von Zeit zu Zeit geschieht etwas, das alles verändert. Gratulation und ein Dankeschön für Deine Hilfe, den Apple M1 zu ermöglichen.

Bereits bei Intel-Switch mitgearbeitet

Im Sommer 2020 kündigte Apple den "Switch" von Intel-Prozessoren hin zu eigenen ARM-basierten Chips an – und die ersten Macs kamen bereits Ende 2020 auf den Markt. Apple zeigte hier eindrucksvoll, dass selbst leistungsfähige Laptops oder Desktops nicht auf die vorherrschende x86-Architektur setzen müssen – denn Apple überflügelt die Konkurrenz hinsichtlich Performance und Energieeffizienz in den jeweiligen Geräteklassen.Apple hatte an Silvester für die beteiligten Ingenieure und Entwickler eine besondere Überraschung parat. Andy Boretto, Software-Entwickler bei Apple, bekam an Silvester 2021 eine besondere Lieferung vom Konzern, welche nur Mitarbeiter erhielten, die am "Switch" beteiligt sind:Es handelt sich um ein T-Shirt, auf welchem der M1-Chip im ursprünglichen Design zu sehen ist, welches Apple bei der Präsentation des Mac mini, MacBook Air und MacBook Pro 13" verwendete. Zusätzlich liegt eine Grußkarte mit folgendem (frei übersetzen) Text bei:Eigener Aussage nach handelt es sich bei Boretto um einen langjährigen Apple-Mitarbeiter. Im Tweet gibt Boretto an, dass er bereits bei der Umstellung von PowerPC-Chips auf Intel-Prozessoren im Jahr 2005 und 2006 mitgearbeitet hat.Damals entwickelte Apple Mac OS X parallel für PowerPC- wie auch für Intel-Chips – letzteres natürlich im Geheimen, um sich die Option offenzuhalten, den Prozessorlieferant zu wechseln, wenn die PowerPC-Chips ins Hintertreffen geraten. Und genau dies geschah in den Jahren 2003 bis 2005: Apple war im immer wichtigeren Laptop-Markt nicht in der Lage, ein konkurrenzfähiges Gerät auf den Markt zu bringen – denn der G5 war einfach zu ineffizient. Daher kündigte Apple auf der WWDC 2005 schließlich den Wechsel auf Intel-Prozessoren an – erste Geräte lieferte Apple Anfang 2006 mit dem MacBook Pro und dem iMac aus. 15 Jahre blieb Apple Intel treu – doch in der letzten Dekade bekam Intel zusehends Schwierigkeiten bei der Fertigung und Apples A-Chips aus dem iPhone und iPad kamen immer dichter an Leistungswerte von Intels High-End-Chips bei deutlich geringerem Strombedarf heran.