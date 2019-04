Apple erweitert VR-Team: Gründer von Jaunt VR nun in Cupertino beschäftigt

Apple forscht in geheimen Laboratorien und Entwicklungszentren an einer Vielzahl von neuen Projekten und Technologien – die meisten werden allerdings nie als fertiges Produkt erscheinen. Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Brillen ist eine der Technologien, in die Apple in den letzten Jahren investierte. Zwar gibt es keine offizielle Stellungnahme von Apple, doch durch einige Gerüchte wie auch Übernahmen Patente oder Anstellungen von neuen Mitarbeitern ist es ein offenes Geheimnis, dass der Konzern in diesem Bereich forscht.Nun scheint Apple auch an der Inhaltsproduktion für VR- und AR-Brillen interessiert zu sein: Wie aus dem LinkedIn-Profil von Arthur van Hoff hervorgeht, arbeitet dieser nun für Apple. Van Hoff ist Mitgründer der Firma Jaunt, hauptsächlich bekannt durch die "Jaunt ONE"-Kamera. Mit der Jaunt ONE lassen sich 360-Grad-Videos aufzeichnen und präzise ohne sichtbare Übergänge zusammensetzen.Jaunt geriet allerdings Anfang 2018 in finanzielle Schieflage und musste den Großteil der Belegschaft entlassen – Van Hoff kündigte 2018 an, bis Jahresende ebenfalls Jaunt zu verlassen. Offensichtlich ist der Mitgründer nun in Apples VR/AR-Team untergekommen. Das Unternehmen Jaunt hat seitdem vom Kamera-Geschäft Abstand genommen und will nun eine Plattform für die Erstellung von AR-Inhalten anbieten.Vor der Gründung von Jaunt arbeitete Arthur van Hoff bereits in vielen interessanten Branchen: Er war bereits CTO von Flipboard, CTO bei Dell und Entwickler bei TiVo.