Apple entschuldigt sich für falsche Mails durch iCloud-Fehler

Die iCloud-Dienste litten vergangenen Mittwoch über mehrere Stunden an Fehlfunktionen und Ausfällen. Seltsame Fehlermeldungen, falsche Anzeigen und unzuverlässige Synchronisation waren die Folge. Außerdem erhielten Abonnenten von zusätzlichem iCloud-Speicher eine automatische E-Mail, denen zufolge ihr Datenplan beendet worden sei.Die Panne war bereits am Donnerstag aus der Welt geschafft, doch nicht jeder Kunde hatte mitbekommen, dass es sich bei den verschickten Mitteilungen um einen Fehler handelte. Deswegen hat Apple übers Wochenende an die Betroffenen neue E-Mails herausgeschickt, um über die Fehlfunktion zu informieren und sich zu entschuldigen.Betroffen waren vor allem solche Kunden, die für 99 Cent im Monat 50 GB iCloud-Speicher in Anspruch nehmen oder für 2,99 Euro auf 200 GB zugreifen. Im Zuge des iCloud-Ausfalls waren diese beiden Abonnements verschwunden und es verblieben nur die größten Optionen von 1 TB für 9,99 Euro monatlich und 2 TB für 19,99 €/Monat. In Wirklichkeit jedoch hat sich nichts an den Optionen geändert und alles kann so bleiben, wie es war. Keine Information gibt Apple in der Mail bezüglich der Fehlerursachen. Erstaunlicherweise zeigte nämlich die iCloud-Statusseite über den gesamten Fehlerzeitraum hinweg keine Probleme an.