Fehlerberichte: Größere iCloud-Umstellungen oder größere iCloud-Probleme? (2. Aktualisierung)

Seltsame Fehlermeldungen...

...oder gar keine Meldungen mehr

Aktualisierung

Aktualisierung 2

Seit den frühen Morgenstunden scheint es entweder größere Umstellungen oder technische Probleme bei iCloud zu geben. Allerdings dokumentiert Apple auf der Statusseite keinerlei Ausfälle - auch nicht mehrere Stunden nachdem immer mehr Kunden betroffen waren. Wer momentan in den Systemeinstellungen in die iCloud-Sektion wechselt und dort den aktuellen Speicherbedarf auf iCloud ansieht, findet nur noch den derzeit gebuchten Plan vor. Alle anderen Optionen fehlen, stattdessen blendet Apple den Hinweis ein, man verfüge bereits über den umfangreichsten Plan.Unter "Downgrade-Optionen" ist dann zwar der Wechsel zum kostenlosen Angebot möglich, nicht jedoch eine Rückstufung auf 50 oder 200 GB. Das offenkundige Fehlen der sonstigen Optionen tritt weltweit auf. Andere Nutzer berichten hingegen, gar keine Informationen angezeigt zu bekommen. Stattdessen sei nur die Fehlermeldung zu sehen, die Anfrage habe einen Fehler ("newNullResponse") verursacht.Auch an anderer Stelle manifestieren sich derzeit ausgeprägte Störungen im Betriebsablauf der Cloud. Programme, die Apples CloudKit zur Synchronisierung von Daten via iCloud einsetzen, melden ebenfalls Probleme. Diese sind klar reproduzierbar und treten nicht nur bei einzelnen Kunden auf. Dies weist recht eindeutig darauf hin, dass es nicht nur kurzzeitigen Server-Schluckauf bei einzelnen Rechenzentren gibt. Stattdessen lassen sich die Aussetzer auf tiefgreifendere Umstände zurückführen.Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich schwer abschätzen, was gerade im iCloud-Hintergrund passiert. Denkbar sind sowohl technische Probleme oder eine größere Umstellung, die mit ein paar Seiteneffekten einhergeht. Die Störungen der iCloud-Dienste zeigen sich uneinheitlich: Beispielsweise ist das Herunterladen von Einträgen aus Apples Datenbank-Dienst CloudKit kein Problem - das Hochladen erzeugt allerdings die merkwürdigsten Fehlermeldungen oder aber funktioniert nur noch im Schneckentempo.Eine Menge Apple-Dienste, wie zum Beispiel iCloud Drive oder die iCloud Photo Library basieren intern auf Apples CloudKit. Entwickler können über das "CloudKit Dashboard" einsehen, wie viele Fehler bei der Nutzung von CloudKit auftreten - ein gewisser Prozentsatz von Fehlern ist zu erwarten, da generell auch Verbindungsabbrüche oder andere harmlose Fehler aufgezeichnet werden. Seit etwa 12 Stunden ist die Fehlerquote aber auf 0 Prozent eingebrochen - was praktisch unmöglich ist. Ziemlich exakt seit diesem Augenblick kamen auch Kundenbeschwerden auf, Synchronisation oder Upload funktioniere nicht mehr.Apple scheint die Probleme wohl nach und nach in den Griff zu bekommen. Inzwischen funktioniert bei den meisten Nutzern wieder die Anzeige der iCloud-Speicherpläne, die Preise sind unverändert. Nichts getan hat sich bei CloudKit und dem CloudKit Dashboard. Die Fehlfunktionen lassen sich weiterhin reproduzieren. Auf der Statusseite bleibt der rund 14-stündige Ausfall noch immer undokumentiert.Auf direkte Nachfrage bestätigte Apple, dass auch CloudKit in Kürze wieder ohne Fehler funktioniert. Bis die ursprüngliche Geschwindigkeit wiederhergestellt wird, könne es aber noch einen Tag dauern.