Apple eindeutiger Marktführer bei Smartwatches und Wearables

Den aktualisierten Marktdaten der IDC zufolge gibt es weiterhin nur einen erfolgreichen Hersteller auf dem Markt der Smartwatches. Apple setzt so viele Uhren ab, dass sogar in der kompletten Kategorie "Wearables" Platz 1 erreicht wird. Dabei konkurriert Apple nicht nur gegen teurere Uhren, sondern auch gegen die Vielzahl günstiger Fitness-Armbänder. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres setzte Apple laut IDC 17,7 Millionen Apple Watches ab und erzielte damit einen neuen Verkaufsrekord. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von knapp 56 Prozent.Auf dem zweiten Platz liegt Xiaomi mit 15,7 Millionen Geräten, dahinter folgt Fitbit mit 15,4 Millionen Fitness-Armbändern - damit ist Fitibit der größte Verlierer in der Statistik und muss 31 Prozent einbüßen. Garmin ist mit 6,3 Millionen und Fossil mit 4,9 Millionen Verkäufen vertreten. Ingesamt umfasste der Markt 115 Millionen abgesetzte "Wearables". 55,5 Prozent der Geräte stammen von Herstellern, die es nicht in die Top 5 schafften.Für Apples großes Wachstum ist vor allem die im Herbst präsentierte Apple Watch Series 3 verantwortlich, wahlweise auch mit integriertem Mobilfunkchip erhältlich. Hohe Zufriedenheitswerte von Kunden sowie viele positive Testberichte hatten dafür gesagt, dass Apple mehr Nutzer anziehen konnte. War Apple schon vorher Marktführer, so baute Cupertino die Rolle nun aus.