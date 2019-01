Apple denkt angeblich über RCS-Unterstützung in iMessage nach

Provider drängen auf Unterstützung

Bessere Kommunikationsmöglichkeiten

RCS-Apps im App Store verfügbar

Whatsapp ist übermächtig

Wiederholt versuchten die Mobilfunkprovider, einen zeitgemäßen Ersatz für den seit langem in die Jahre gekommenen Short Message Service (SMS) zu etablieren. Mit der Einführung der Rich Communications Services (RCS) unternahmen sie einen weiteren Anlauf, um wieder eine nennenswerte Rolle beim Messaging zu spielen, das seit geraumer Zeit von Whatsapp dominiert wird. Dass man bei Apple offenbar darüber nachdenkt, RCS in iMessage zu integrieren, könnte diesem Bemühen Rückenwind verleihen.Auf Reddit wurde jetzt eine Präsentationsfolie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Apple in jüngster Zeit mit der GSM Association und einigen Mobilfunkbetreibern über die Unterstützung von RCS in iOS gesprochen hat. Dabei drängten die Provider den iPhone-Hersteller zur Integration dieses Dienstes. Besonders in Ländern, in denen der Marktanteil von Apples Smartphones mehr als 50 Prozent betrage, sei diese für die Einführung von RCS von Bedeutung.Die Integration von RCS wäre allerdings auch für Apples Kunden vorteilhaft, denn sie würde es iPhone-Nutzern ermöglichen, mit einer größeren Zahl von Smartphone-Besitzern zu kommunizieren, die kein iOS verwenden. Darüber hinaus wäre die Unterstützung des neuen Messaging-Standards auch von Bedeutung hinsichtlich der Vorbereitung auf den Zeitpunkt der Abschaltung der 2G-Netzwerke und damit auch von SMS.Bislang ist nicht bekannt, ob Apple in den Diskussionen die native Unterstützung von RCS in iOS zugesagt hat. Im App Store sind bereits einige RCS-Apps verfügbar, allerdings bieten diese naturgemäß nicht die Integration, die eine Einbindung in iMessage gewährleisten würde.RCS wurde zwar bereits im Jahr 2012 entwickelt, fristet allerdings angesichts der Übermacht von Whatsapp bislang nur ein Nischendasein. In Deutschland bieten alle großen Provider den Dienst sowie eigene Apps an. Das Protokoll erlaubt neben SMS-ähnlichen Funktionen unter anderem auch Chats, die Übertragung von Daten und Videotelefonie.