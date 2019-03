Apple bleibt Klassenbester: Umsätze im App Store werden sich bis 2023 verdoppeln

Weltweiter App-Umsatz steigt auf 156 Milliarden US-Dollar

Starkes Wachstum in Lateinamerika und Afrika

Bis 2023 wird sich der weltweite Umsatz im App Store für iOS von 47 Milliarden auf 96 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppeln. Das sagen Marktforscher voraus. Google wird mit dem Play Store für Android zwar auch signifikante Zuwächse erzielen und den Abstand verringern können, aber deutlich hinter Apple zurückbleiben.Einer jetzt veröffentlichten Projektion der Analyse-Plattform Sensor Tower zufolge werden die weltweiten Umsätze mit mobilen Apps in den kommenden vier Jahren auf insgesamt 156 Milliarden US-Dollar steigen. Den Löwenanteil in Höhe von 96 Milliarden US-Dollar, das entspricht knapp 62 Prozent des Gesamtmarktes, wird sich Apple sichern. Obwohl Google seinen Umsatz in diesem Segment bis 2023 im Vergleich zu 2018 ebenfalls mehr als verdoppeln dürfte, nämlich von 25 Milliarden auf 60 Milliarden US-Dollar, landet der Suchmaschinen-Gigant nur auf dem zweiten Platz. Weitere Anbieter wie etwa Amazon oder F-Droid, die ebenfalls Stores für Android-Apps betreiben, spielen der Untersuchung zufolge keine nennenswerte Rolle.Prozentual besonders stark wachsen könnten nach Einschätzung von Sensor Tower die App-Umsätze in Lateinamerika und Afrika. Obwohl die Experten in diesen Regionen Steigerungen von 239 beziehungsweise 296 Prozent erwarten, werden sie allerdings in absoluten Zahlen bei weitem nicht an die umsatzstärksten Länder heranreichen. Beim App Store für iOS sind dies China, die USA und Japan. Zum Vergleich: Während in den USA im Jahr 2023 iOS-Apps im Wert von knapp 27 Milliarden US-Dollar verkauft werden dürften, beträgt der Umsatz in ganz Lateinamerika mit knapp 2,5 Milliarden US-Dollar nur ein Zehntel davon, in Afrika sind es der Projektion zufolge gerade einmal 430 Millionen US-Dollar. China hingegen steuert mit knapp 50 Milliarden US-Dollar und somit mehr als der Hälfte des globalen Umsatzes den größten Anteil der gesamten Einnahmen des App Stores bei - was angesichts der Größe des Landes wenig verwunderlich ist.